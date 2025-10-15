Рютте после Рамштайна заявил, что 19 стран готовы предоставить Украине новую военную помощь

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в среду, 15 октября, представители 19 стран заявили о готовности предоставить Украине новые пакеты военной помощи.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время общения с журналистами, пишет Укринформ.

«У нас было 19 стран, которые выступили, и все они объявили о поставках для Украины, в частности в рамках PURL и других инициатив, но во многих случаях также в двустороннем формате», — отметил Рютте.

По его словам, НАТО определяет поддержку Украины своим приоритетом и считает, что партнеры должны усиливать страну оружием для борьбы с российской агрессией.

Рютте также отметил, что для Украины еще многое нужно сделать, «потому что надо помочь пережить зиму».

«Мы должны четко дать (российскому диктатору Владимиру — ред.) Путину понять, что он никогда не сможет победить и что мы в дальнейшем вас будем поддерживать. И я думаю, это четкое сообщение сегодня прозвучало», — подчеркнул генсек НАТО.

15 октября в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии состоялось 31-е заседание Рамштайн. В нем приняли участие министры обороны 50 стран, а также глава Пентагона Пит Хегсет и генсек НАТО Марк Рютте.

Во время Рамштайна министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом масштабном пакете помощи для Украины на более чем 2 миллиарда евро. По его словам, в пакет войдут системы ПВО, в частности перехватчики Patriot, радиолокационные комплексы, артиллерийские системы с высокоточным оружием, ракеты и боеприпасы.

Также Германия планирует передать Украине две дополнительные системы ПВО IRIS-T с большим запасом управляемых ракет, переносные зенитные комплексы, противотанковое оружие, современные средства связи и стрелковое вооружение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что среди приоритетов Рамштайн 15 октября будет ПВО и «не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка».