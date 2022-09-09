На фоне сообщений о пытках. В ООН заявили, что Россия не дает доступа к военнопленным 9 сентября, 12:51 Место теракта в Еленовке, где Россия удерживала украинских защитников Азовстали (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия не дает доступа к украинским военнопленным на фоне сообщений о пытках и жестоком отношении со стороны оккупантов.

Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время брифинга в Женеве, пишет Reuters.

По ее словам, Россия не разрешает посетить пленных ни на своей территории, ни на временно оккупированных ею территориях.

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«Это вызывает еще большее беспокойство, поскольку мы задокументировали, что военнопленные, находящиеся под властью Российской Федерации и удерживаемые вооруженными силами РФ или аффилированными вооруженными группами, подвергались пыткам и жестокому обращению», — заявила Богнер.

7 сентября Офис генпрокурора Украины начал расследовать возможные пытки и убийство британского волонтера Пола Ури, которого российские оккупанты удерживали в плену. По словам генпрокурора, страна-агрессор передала его изуродованное тело, хранившееся в ненадлежащих условиях.

8 сентября в ООН заявили, что в ближайшие дни их миссия посетит место убийства военнопленных в Еленовке.

30 августа Верховная Рада приняла обращение к мировому сообществу относительно осуждения массового убийства российскими оккупантами украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области 29 июля.

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Ассоциация семей защитников Азовстали обратилась в Международный Комитет Красного Креста и ООН с призывом помешать проведению судилища над украинскими военными в Мариуполе.

Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Через российские пыточные в Энергодаре прошло более 1000 человек – Дмитрий Орлов https://www.youtube.com/watch?v=fYtAGQyjy_M

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