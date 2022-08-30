Журналисты и активисты собрали базу почти на 149 тысяч российских военных

30 августа, 22:33
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Армия РФ (Фото:REUTERS)

Армия РФ (Фото:REUTERS)

Активисты из Антикоррупционного штаба и журналисты из Слідство.Інфо собрали в онлайн-реестре Российские военные преступники 148 631 профиль российских военных, которые воевали против Украины.

Председатель правления Антикоррупционного штаба Сергей Миткалик заявил, что это самая большая база из всех подобных сервисов в Украине. Реестр состоит из списков, обнародованных Центром оборонных стратегий и Главным управлением разведки, базы данных Ищи своих, соцсетей и расследований журналистов.

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К профилям тысяч военных добавлена ​​информация о конкретных преступлениях. Данные подкреплены ссылками на журналистские расследования и официальные подозрения правоохранителей.

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Руководитель агентства расследований Слідство.Інфо Анна Бабинец отметила, что в этом реестре есть по меньшей мере 200 человек, которые точно совершали преступления и их вина доказана журналистскими расследованиями.

Из общего числа лиц в реестре не менее 30 тысяч принимали участие в войне против Украины.

https://www.facebook.com/slidstvo.info/videos/832896254729976
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Армия России Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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