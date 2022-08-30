Рада приняла обращение к мировому сообществу из-за массового убийства оккупантами пленных в Еленовке 30 августа, 16:18 Акция в Киеве после убийства оккупантами военнопленных в Еленовской колонии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Верховная Рада во вторник, 30 августа, приняла обращение к мировому сообществу по поводу осуждения массового убийства российскими оккупантами украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области 29 июля.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, обращение поддержали 316 парламентариев.



В документе Верховная Рада обращается к ООН, странам ЕС, Евросовету, ОБСЕ, парламентам и правительствам стран — членов НАТО, Международному комитету Красного Креста, Врачам без границ и призывает признать Россию страной-спонсором терроризма, усилить давление на нее и страны, сотрудничающие с агрессором, в том числе ввести полное эмбарго на торговлю энергоносителями.

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Международные организации призывают направить представителей на территорию колонии, обеспечить постоянный контроль за условиями содержания украинских военнопленных и сделать все возможное для освобождения пленных женщин-медиков, среди которых есть беременные и раненые, а также активизировать усилия для обмена и возвращения в Украину военнопленных защитников Мариуполя.

Инфографика: НВ

Также Верховная Рада 309 голосами приняла обращение к мировому сообществу по поводу судилища, которое оккупанты планируют провести над военнопленными защитниками Украины в Мариуполе. В нем парламенты и правительства стран мира, а также международные организации призывают осудить действия РФ как нарушающие права военнопленных и обязательства страны-агрессора перед ООН и МККК, а также приложить все усилия, чтобы не допустить судилища, и возложить на Россию ответственность за многочисленные нарушения норм международного права.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.



В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили несовпадения.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие. Источником взрыва мог быть боеприпас от огнемета Шмель или Рысь, сообщили в ОГП в ответ на запрос DW.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.



Вся азовская семья работает над тем, чтобы найти причастных к убийству в Еленовке – Максим Жорин https://www.youtube.com/embed/qr3eyM8zWMo

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