Оккупанты передали Украине тело британского волонтера со следами пыток. Утверждали, что он умер «от стресса»

7 сентября, 20:36
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Оккупанты вернули тело Пола Ури со следами телесных повреждений спустя полтора месяца переговоров (Фото:Sky News)

Оккупанты вернули тело Пола Ури со следами телесных повреждений спустя полтора месяца переговоров (Фото:Sky News)

Офис генпрокурора начал расследовать возможные пытки и убийство британского волонтера Пола Ури, которого российские оккупанты удерживали в плену.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин во время брифинга в среду, 7 сентября, сообщает пресс-служба ОГП.

По предварительным данным, в апреле 2022 года иностранного волонтера, который эвакуировал гражданских на территории Запорожской области, незаконно захватили российские оккупанты и перевезли на временно оккупированную территорию в Донецкой области.

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В июле 2022 года оккупанты заявили, что волонтер умер «в результате болезни и стресса» (террористы псевдореспублики «ДНР» обвиняли его в якобы «наемничестве»). Спустя более чем полтора месяца переговоров страна-террорист Россия вернула его тело на подконтрольную Украине территорию. На теле погибшего есть следы, которые могут указывать о жестоком обращении, что могло быть настоящей причиной смерти, подчеркнул Костин.

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«Тело, переданное страной-агрессором, хранилось в ненадлежащих условиях и изуродовано, поэтому истинные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы», — добавил генпрокурор.

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СБУ, Костин взял его «на личный контроль». Генпрокурор подчеркнул, что страна-агрессор не соблюдает ни одно подписанное ею правило цивилизованного мира, а тысячи граждан, среди которых гражданские, каждый день подвергаются пыткам и находятся под угрозой внесудебной казни.

«Российская Федерация в очередной раз показывает свое людоедское лицо… Согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещено брать в заложники гражданских лиц, наносить им увечья, жестоко обращаться, применять пытки и подвергать преследованию. Также у гражданских должен быть доступ к медицинской помощи и лекарствам», — напомнил Костин.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец у себя в Facebook заявил, что смерть волонтера была насильственной, а это военное преступление, которое будет еще одним доказательством во время трибунала.

«Нет частей тела, многочисленные порезы и следы пыток: Россия вернула тело британского волонтера Пола Ури… Как омбудсмен я уже сегодня я могу ответственно говорить о том, что смерть была насильственной. Человек просто не может выдержать такие пытки. Я видел фото тела погибшего и сомнений не остается», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid02nT87ENcqsa3BrZRUvN5mEHvDCUv3QTecTyoFAjR9Z6SoXCj52ERAVTZ3DhpV5Tftl
https://www.youtube.com/embed/lYdqS2c0k6A
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Уголовное дело Пленные Пытки Плен Военные преступления РФ Расследование Офис генерального прокурора Андрей Костин Украина-Великобритания Дмитрий Лубинец

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