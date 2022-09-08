Теракт в Еленовке. В ближайшие дни миссия ООН посетит место убийства военнопленных 8 сентября, 01:59 Место теракта в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что в ближайшие дни миссия организации посетит место российского теракта в Еленовке.



Об этом сообщает Европейская правда.

«Миссия по расследованию, которая должна прибыть в Еленовку в ближайшие дни, будет рассматривать инцидент 29 июля, в котором погибли 53 украинских военнопленных и еще от 75 до 130 получили ранения», — заявила она.

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Председателем миссии будет генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, который посетит Еленовку с командой старших служащих и экспертов.

«Миссия должна выполнить свою задачу без всяких препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам», — сообщила Ди Карло.

Еленовская казнь. Что известно об убийстве украинских военнопленных в колонии в ДНР

Утром 29 июля российские медиа сообщили о якобы обстреле колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов.

Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В минобороны РФ на следующий день после трагедии опубликовали список 42 погибших, в полку Азов частично подтвердили эти данные.

Однако РФ так и не предоставила украинским властям официальные списки убитых и раненых в Еленовке.

Кремлевские пропагандисты продвигают версию о том, что колонию обстреляла украинская сторона из РСЗО HIMARS.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, убив украинских военных в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».

И.о. командира полка Азов майор Никита Надточий заявил, что полк Азов расценивает удар по колонии в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные, как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности.

В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина, близкого к российскому диктатору Владимиру Путину.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда за два дня до трагедии.

В СБУ также добавили, что, согласно анализу видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания.

Расследователи InformNapalm заявляют, что россияне могли использовать термобарическое оружие в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке, чтобы сжечь пленных во сне.

Журналисты CNN, опираясь на анализ видео и фото из колонии, спутниковые снимки, экспертные оценки криминалистов и военных аналитиков, исключают удар из систем HIMARS по тюрьме в Еленовке.

Украина в ОБСЕ заявила, что имеет достаточно доказательств спланированного РФ массового убийства украинских пленных в Еленовке

Киев требует от мира расследовать происходящее в Еленовке. Украина обратилась к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста (МККК), как к гарантам договоренностей о защитниках Азовстали, которые были взяты в плен и были перевезены на оккупированную часть Донбасса (так называемую «ДНР»).

В ООН пообещали установить факты теракта РФ в Еленовке. Однако россияне не допустили Красный Крест в колонию, где произошла трагедия.

3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готовит группу экспертов по расследованию гибели пленных в Еленовке.



Однако, через месяц после взрыва в колонии в Еленовке информации о расследовании ООН или Красного Креста до сих пор нет.

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