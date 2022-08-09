Семьи защитников Мариуполя просят ООН и Красный Крест остановить фейковое судилище оккупантов 9 августа, 04:37 Уничтоженный россиянами Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ассоциация семей защитников Азовстали обратилась к Международному Комитету Красного Креста и ООН с призывом помещать проведению судилища над украинскими военными в Мариуполе.



В заявлении отмечается, что проведение судов над военными «противоречит общепризнанным международным законам об обращении с военнопленными».



«Международный» трибунал невозможен в «республике», которую признали государством лишь такие же псевдогосударства как Южная Абхазия и Осетия. Готовится пропагандистское шоу, и где бы оно не было — в Донецке или Мариуполе, оно не будет признано никем в мире. Военнослужащие Украины, которые выполняли определенные государством и законом обязанности на территории Украины, не могут быть осужденными другими государства, тем более никем не признанными псевдогосударствами. Такой «трибунал» не будет иметь никакой силы в правовом поле Украины", — говорится в заявлении.

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Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты собирают тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии, чтобы устроить показательный процесс над украинскимивоеннопленными.

«Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры — 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный „суд“ над защитниками Украины», — заявил Бойченко.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.



В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

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