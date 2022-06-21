Ахиллесова пята Литвы. Куда, если решится, может ударить оскорбленная транзитным ограничением Калининграда Россия — западные СМИ 21 июня, 19:12 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Грузовой поезд движется по железной дороге в Калининграде после применения Литвой транзитных ограничений. 21 июня 2022 года (Фото:Vitaly Nevar / REUTERS)

Болезненная реакция Москвы на ограничение транзита ряда товаров по территории Литвы в Калининградскую область возродила опасения Запада относительно прямого столкновения России с НАТО. Иностранная пресса анализирует риски потенциального противостояния и называет его первую цель.



После того, как 17 июня власти Литвы запретили транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России, из Москвы зазвучали угрозы и ультиматумы . Российские чиновники обвинили Вильнюс в «провокационных мерах» и проявлениях «открытой враждебности», и пообещали решить ситуацию «любым образом», который выберет Москва. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, прибывший 21 июня в Калининград для проведения совещания по национальной безопасности, перешел к открытым угрозам в адрес литовцев и пообещал : последствия мер, которые в ближайшее время предпримет Россия, «серьезно негативно повлияют на население Литвы».

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Напомним, Вильнюс ввел запрет на железнодорожную перевозку таких санкционных российских товаров как уголь, металлы, строительные материалы, новейшие технологии и других. Это решение было принято литовскими властями после консультаций с Еврокомиссией для реализации мер из четвертого пакета санкций Евросоюза , которые вступили в силу на прошлой неделе. Такой запрет транзита грозит вчетверо сократить объем российских поставок в Калининградскую область, ведь именно железная дорога, а не морской или автомобильный пути, была основным каналом их осуществления.

При этом, поскольку Литва является членом НАТО, конфликт с Россией из-за транзитных ограничений разжигает опасения по поводу втягивания Альянса в войну, пишет британская газета Daily Mail . Калининградский эксклав, где проживает около 430 тыс. человек и базируется штаб Балтийского флота России, граничит с двумя европейскими странами-членами НАТО — Литвой и Польшей, и изолирован от остальной части России. Сухопутный товарный коридор в этот регион проходит по территории Беларуси и Литвы. Хотя Россия все еще может использовать морской канал для поставки любых товаров в Калининградскую область, некоторые симпатики Кремля уже говорят о поводах для вооруженного конфликта.

«Попытка изоляции региона — с точки зрения международного права — это фактически casus belli, термин, означающий формальный повод для объявления войны», — приводит Daily Mail слова Григория Емельянова, телерепортера российского государственного Первого канала, которыми тот прокомментировал кадры заблокированных поездов.

О том, что российские политики и СМИ начали обсуждать «поводы для объявления войны» заявила также телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Тем временем российский оппозиционер Михаил Ходорковский в своем комментарии британской газете The Financial Times предупредил: следующим шагом главы Кремля будет воздушная блокада Литвы. «Это позволит российской авиации летать напрямую между Россией и Калининградом, — пояснил он. — Тогда перед НАТО встанет вопрос, что делать».

К тому же резкая риторика России дает Кремлю потенциальный повод для того, что уже давно считалось одной из его стратегических целей — для захвата 100-километровой полосы территории, известной как Сувалкский коридор, отмечает австралийское издание Financial Review .

Эта полоса, пролегающая вдоль границы Польши и Литвы, соединяет Калининград с Беларусью — страной, которая сейчас фактически является «российской вотчиной и потенциальным военным пунктом базирования». Захват Сувалкского коридора не только обеспечит российскому диктатору Владимиру Путину сухопутный мост в Калининградскую область, но и отрежет три прибалтийских страны — Литву, Латвию и Эстонию — от других членов НАТО. Это усложнит для трансатлантического альянса их защиту.

Но пока Путин вряд ли хочет, и, наверное, не может позволить себе напасть на Литву, предполагает издание. Хотя он, вероятно, использует эту ситуацию и попытается поставить НАТО в неловкое положение и проверить его решительность.

Ранее Вильнюс уже призвал НАТО развернуть на своей территории большее количество войск, опасаясь, что из-за задержки с доставкой военных в Литву стране будет трудно отразить внезапное российское нападение и освободиться из-под оккупации. На минувшей неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что большая часть войск, которые он ранее обещал направить в прибалтийскую страну, фактически будут базироваться в Германии. Но ощущение неизбежной и прямой угрозы Литве может заставить его пересмотреть свою позицию, предполагает Financial Review.

Если же Путин когда-либо решится «расширить войну в Украине до кинетического противостояния НАТО», его первой целью станет именно Сувалкский коридор, соглашается американское издание Politico в своей статье Самое опасное место на планете.

Названный в честь города на польской стороне границы, с литовской стороны коридор начинается с Друскининкая — бальнеологического курорта, который с начала XIX века привлекал отдыхающих из Центральной и Восточной Европы, а во времена Холодной войны был любимым местом отдыха для советских граждан. До 24 февраля этого года россияне и белорусы составляли наибольшую долю посетителей Друскининкая. Это может объяснять, почему некоторые местные жители с оптимизмом говорят о риске вторжения, предполагает издание. Не заметно в регионе и какой-либо военной активности.

По словам Рамунаса Шерпетаускаса, командира местной роты Союза стрелков Литвы — добровольного народного ополчения с более чем столетней историей, — литовцы не ожидают каких-либо действий со стороны России, пока та сосредоточена на войне в Украине. Однако собеседник Politico уверяет: он и его товарищи следят за ситуацией вокруг Сувалкского коридора, который считается «Ахиллесовой пятой» Литвы. «Если они [россияне] смогут одолеть Украину, вполне возможно, что следующий удар придется сюда», — признает Шерпетаускас.

До окончания Второй мировой войны Калининградская область, являющаяся теперь эксклавом РФ, была территорией Германии, а ее областной центр назывался Кенигсберг. После войны Советский Союз получил контроль над регионом, переименовал его в Калининград и выселил немецкое население. Россия нарастила здесь значительное военное присутствие, которое включает ядерное вооружение, Балтийский флот и десятки тысяч солдат.

Хотя нет оснований считать нападение неизбежным, главе Кремля, похоже, приятно заставлять Запад гадать, каким будет его следующий шаг, пишет издание. Заявки на вступление в НАТО, поданные Швецией и Финляндией, усилили напряженность между Россией и Альянсом. Присоединение этих государств способно усложнить для РФ отделение балтийских стран от остального Альянса и превратить Балтийское море в то, что некоторые называют «озером НАТО». И в то же время оно может добавить Москве стимулы к созданию сухопутного коридора в Калининград, рассуждает Politico.

Пока литовская 900-километровая граница с Россией и Беларусью остается самой длинной среди стран Альянса. При этом Литва со своей 20-тысячной армией и пятью самолетами плохо подготовлена к отражению российской атаки. То же касается ее балтийских соседок. В регионе базируются четыре боевых группы НАТО численностью по 1 тыс. служащих, однако местные политические лидеры и военные стратеги утверждают, что для сдерживания российской агрессии нужно гораздо больше.

США и Германия долго предостерегали от расширения военного присутствия в Прибалтике — частично из-за соглашения 1997 года, известного как Основополагающий акт НАТО-Россия, согласно которому Альянс согласился не создавать постоянные базы в новых странах-членах в «текущей и предсказуемой среде безопасности». Впрочем, нападение России на Украину переубедило даже давних скептиков.

«Я изменил свое мнение, — цитирует Politico Бена Ходжеса, американского генерал-лейтенанта в отставке, который с 2014-го по 2017 год командовал войсками США в Европе. — Наши добросовестные усилия по взаимодействию с Россией потерпели неудачу».

По мнению американского командующего, сейчас из-за войны в Украине Россия вряд ли сможет собрать необходимые для нападения на Прибалтику ресурсы. Однако НАТО должна воспользоваться возможностью и подготовиться к худшему, в частности, укрепить противовоздушную оборону региона и обеспечить лучшую интеграцию между местными силами и остальными членами альянса.

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