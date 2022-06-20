Москва в ярости. Литва заблокировала транзит санкционных товаров из РФ в Калининград, Россия взорвалась хором прямых угроз 20 июня, 16:18 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Работник таможенной службы в российском Балтийске, Калининградская область. После запрета ж/д перевозок санкционных товаров морской путь не сможет обеспечить России поставку такого же объема грузов (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar/File Photo)

НВ рассказывает, что стало причиной новой серии яростных нападок России на Литву.

Важная лазейка: что означает запрет Литвы поставлять товары из РФ в Калининградскую область

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В пятницу, 17 июня, власти Литвы ввели запрет на транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России. Этот регион, являясь частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы, омывается Балтийским морем и граничит только с Литвой и Польшей.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что решение заблокировать транзит запрещенных в ЕС российских товаров в Калининград было принято по итогам консультаций с Еврокомиссией. Запрет касается перевозок по железной дороге, однако именно этот путь был основным для российских поставок в регион (по сравнению с морским и автомобильным путями).



Литовские железные дороги уведомили, что с 18 июня прекращают пропуск транзита из Калининградской области или в этот регион из других регионов России значительного перечня товаров, которые попадают под ранее веденные санкции Евросоюза.

В апреле Евросоюз запретил перевозить по своей территории товары на российских и белорусских фурах. «Исключением стал транзит не попавшей в черный список продукции из российских регионов в Калининград», — напоминает российский КоммерсантЪ.

«Сейчас идут восстановительные работы на пограничных переходах, и фуры достаточно долго стоят в очереди на въезд в Калининград. Что касается паромного сообщения, просто не хватает провозных мощностей», — пояснил изданию важность железнодорожного маршрута гендиректор компании Оптимальная логистика Георгий Властопуло.

Теперь объем поставок в Калининградскую область может упасть в четыре раза, заявил бывший вице-президент Калининградской торгово-промышленной палаты Дмитрий Чемакин. А по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под запрет ж/д транзита попадает до 50% номенклатуры грузов, которые ранее поставлялись сюда из России. Санкционный список ЕС, включает уголь, металлы, строительные материалы, новейшие технологии и другие позиции.

Угроза ответить « любыми способами»: как реагируют на решение Литвы в России

Решение Литвы заблокировать железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининград спровоцировало в РФ по-настоящему истеричную реакцию. Москва настаивает, что вопреки введенным на фоне вторжения в Украину санкциям должно действовать соглашение от 2002 года, согласно которому РФ и ЕС договорились об особой зоне в Калининградской области.



20 июня в МИД России в Москве вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене, которой Россия фактически озвучила угрожающий ультиматум.



«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — заявили в МИД РФ. Там также обвинили литовскую сторону в «провокационных мерах», которые Москва считает «открыто враждебными», и потребовали «незамедлительной отмены» нового запрета.



Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона вместе с МИД уже прорабатывают «ответные меры» на решение ограничить транзит. По его словам они могут коснуться «транспортного комплекса» стран Балтии.



Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает решение властей Литвы незаконным и охарактеризовал его как «элемент блокады». «Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся», — возмутился спикер Путина. Он также назвал ситуацию «более чем серьезной» и подчеркнул, что она требует глубокого анализа перед принятием каких-либо решений, «его проведут в течение следующих нескольких дней».



Еще более угрожающие заявления позволили себе многие российские политики.



Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Литва «выстрелила себе в ногу», а «ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти […] бумерангом вернутся в страны Прибалтики». «Россия не оставит без внимания подобный недружественный выпад в ее адрес», — пригрозила Ковитиди.



Тональность заявления главы комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрея Климова граничила с хамством в адрес всего ЕС: «Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами», — написал Климов в Telegram.



Его коллега, член Совета Федерации Андрей Клишас, также не стал подбирать слов: «Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал он в Telegram.



Более того, Клишас разглядел в запрете транзита российских санкционных товаров через Литву угрозу для РФ со стороны НАТО.

Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004 с учётом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите", — отметил Клишас, фактически повторяя ту риторику, которая стала поводом для РФ вторгнуться в Украину.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил правомерные действия Литвы как «цинизм и лицемерие». «Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов и своего суверенитета. И об этом уже было объявлено временной поверенной в делах Литвы», — заявил Слуцкий.

А в пресс-службе ЛДПР от имени партии пригрозили Литве «высокой ценой» за запрет транзита товаров в Калининград. «У России есть экономические рычаги давления на Вильнюс. Например, мы можем полностью запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам и транспортным компаниям. На сегодняшний день это существенная доля доходов ВВП Литвы. Кроме того, мы можем разорвать электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы, лишив литовцев энергии. В самом крайнем случае мы можем напомнить прибалтийским соседям о проекте Сувалкского коридора (через территорию Беларуси), который раз и навсегда выбил бы из рук прибалтов «транзитную дубину», — озвучили список угроз в ЛДПР.

«Твердо поддерживаем литовских друзей»: реакция Украины и ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что России некого винить в сложившейся ситуации, кроме себя.

«РФ не имеет права угрожать Литве. Москва должна винить только себя за последствия неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей», — написал Кулеба в Twitter.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель так ответил на вопрос о том, не вызовет ли запрет Литвой транзита в Калининград «новую напряженность» в отношениях с Россией. «Нельзя сравнивать ситуацию в Калининграде с ситуацией в Украине для мирового сообщества… Ситуация в Калининграде не затронет весь остальной мир, но весь остальной мир затрагивает ситуация, которая разворачивается в Украине», — пояснил Боррель.

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