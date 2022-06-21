На переговорах нет прогресса. Финляндия не сможет вступить в НАТО до сентября — президент 21 июня, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Финляндия планирует вступить в НАТО (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Финляндия не добилась прогресса во встрече с Турцией и, вероятно, не сможет вступить в НАТО до сентября.

Об этом сообщает Euroweeklynews.

По его словам, по сути, на встрече с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО в понедельник, 20 июня «не было большого прогресса», но страны «уже рады, что обсуждение началось».

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«Я не хотел бы называть точные даты, но вряд ли мы сможем сделать это (вступить в НАТО — ред) раньше сентября», — сказал он.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Генсек Альянса Йенс Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».

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