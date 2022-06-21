Путин: маски сняты. Следующей будет Европа 21 июня, 17:08 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Путин наконец приподнял завесу притворства: это война захватчиков

Читатели спрашивали меня, что я думаю о войне в Украине. Вот несколько неструктурированные, но определенно очень мрачные мысли (кстати, я написал серию из четырех частей о войне в Украине. Если вы пропустили это, вы можете прочитать это здесь).

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Эта война не об Украине

Когда Путин начал войну, он попытался свалить вину на НАТО, назвав альянс зачинщиком. Он утверждал, что у России не было другого выбора, кроме как начать оборонительную войну, чтобы не дать НАТО окружить Россию со всех сторон. Несколько дней назад Путин наконец приподнял завесу притворства: это война захватчиков.

Реальность, конечно, была совсем другой. НАТО было склеротическим, беззубым, лишенным миссии оборонительным (не наступательным) союзом на пенсии, получающим свои «мирные дивиденды» от распада Советского Союза. Большинство ее европейских членов сохранили свои расходы на оборону ниже уставных правил НАТО. Да, США, возможно, самый важный член НАТО, увеличивали расходы на оборону. Но Россия была второстепенной причиной такого увеличения расходов. Наше единственное внимание было сосредоточено на Китае. Конечно, по иронии судьбы, это задело чувствительное российское самолюбие. Русские почувствовали, что их больше никто не боится и не уважает.

Еще одним оправданием, которое Путин использовал, чтобы «продать» войну простым россиянам, было то, что могучая российская армия должна очистить Украину от нацистов и наркоманов. Это была ложь. В Украине примерно столько же нацистов, сколько в любой другой стране Европы, не больше и не меньше. Я написал длинное эссе на эту тему. И если бы Путин действительно беспокоился о наркоманах, России следовало бы вместо этого вторгнуться в Сан-Франциско.

Речь идет о том, чтобы остановить Гитлера в 1939 году

Несколько дней назад Путин наконец приподнял завесу притворства. Он сравнил себя с Петром Великим, а войну в Украине с 21-летней войной России со Швецией. Он сказал (я перефразирую), что Петр вернул землю и укрепил Россию-матушку, и добавил, что теперь пришло его время сделать то же самое. Путин открыто хочет быть Владом Великим, а Россия смотрит на Европу как на свою устрицу.

Большинство россиян (не все) делегируют всю свою способность мыслить нескольким телеканалам, контролируемым правительством, на которых им говорят, что думать, несколько пропагандистов. Вы можете увидеть параллель между этим и некоторыми американцами и их любимыми телеканалами. Возьмите этот американский образ и умножьте его на тысячу, и вы получите уровень промывания мозгов среднего россиянина. Сообщения на российском телевидении тщательно контролируется Кремлем, и вы можете, например, попасть в тюрьму за то, что назвали эту войну войной.

Российские пропагандисты упаковали послание Путина о строительстве империи так, что казалось, что оно исходило не от отпетого головореза из КГБ, а спустилось с горы Синай. Внезапно русские стали смотреть на себя как на потомков Чингисхана, которым суждено расширить границы России до прежних пределов татаро-монгольской империи (в основном охватившей всю Европу). Пропагандисты даже начали цитировать Петра Великого: «Возьмем из Европы все, что нужно, а потом покажем ей свою голую задницу». И они неприкрыто использовали угрозу использования ядерного оружия, сопровождая ее словами: «Это не наша вина, что вы (Европа) — слабые, а мы — сильные».

То, что в прошлом было обоснованным предположением, теперь стало ясным, как дождь: если Путина не остановить в Украине, путинская Россия продолжит «экскурсию» в остальные бывшие советские республики — беззащитную Молдавию, Беларусь (которая уже является вассальным государством России). Казахстан, Таджикистан, Киргизия и другие.

После того, как Путин закончит играть Франкенштейна на территории Советского Союза и в странах, не входящих в НАТО, он может перейти к прибалтийским странам, являющимися членами НАТО. Я знаю, это звучит невообразимо. Но таким же невообразимым казалось и вторжение в Украину, и головорез без рубашки, открыто обсуждающий свои планы по возвращению земли и укреплению Мачехи-России путем вторжения в другие страны и беззаботно угрожающий применением ядерного оружия.

Эта война не о Восточной Украине и даже не об Украине. Речь идет о том, чтобы остановить Гитлера в 1939 году, после того как он уже вторгся в Польшу, но до того, как двинулся на остальную Европу.

Как говорит Гарри Каспаров, Россия при Путине превратилась в мафиозное государство. Гангстеры уважают силу и наслаждаются слабостью. Я искренне надеюсь, что по мере того, как мы начинаем ощущать влияние войны на наши кошельки, а освещение войны постепенно переходит от новостей в прайм-тайм к обновлениям раз в неделю, наша решимость поддерживать Украину не ослабеет. Будем честны; Украинцы гибнут за нас. Если мы не поддержим их оружием сейчас, то через несколько лет наши солдаты будут воевать с российской армией в Эстонии или Польше уже за НАТО.

Украинцы борются за свою свободу

Некоторым легко просто посмотреть на карту, перечертить пару линий и сказать, что то, что раньше принадлежало Украине, теперь переходит России. Это то, что президент Франции Макрон сказал президенту Зеленскому: Западу нужно избавить Путина от унижений, и Украина должна рассмотреть вопрос об уступке части территории России. Это заставляет мою кровь кипеть; это все равно, что просить жертву изнасилования оставить хороший отзыв о насильнике на Yelp. Путин полностью контролирует то, что россияне видят и о чем думают. Он может создать свою версию реальности, оторванную от фактов и правды. Он делает это ежедневно.

Украинцы не просто борются за свою землю; они борются за свою свободу.

Благодаря путинской пропагандистской машине большинство россиян считают, что Украина вот-вот станет нацистской Германией. Я разговаривал с моим одноклассником из средней школы, которому промыли мозги, и он сказал мне: «Ты видел татуировки со свастикой на бойцах „Азова“, которые сдались (продержавшись два месяца) в Мариуполе?» Я не видел. Он продолжил: «Когда они сдались, некоторые из них были без рубашки, и было ясно видно, что они нацисты».

Я сказал ему, что он и его соотечественники должны посмотреть в зеркало.

Я также ненавижу нацистские символы и верования, как и любой еврей, чьи родственники были убиты во время Холокоста, но быть нацистом — это гораздо больше, чем просто татуировка свастики на теле. Это о том, что вы делаете и как вы действуете. Я перефразировал Форреста Гампа: «Нацист — это то, что делает нацист». Эти бойцы «Азова», несмотря на абсолютно крошечное меньшинство бойцов, у которых на самом деле есть татуировки со свастикой, боролись за независимость своей страны против врага, который заявляет, что ненавидит нацистов, но на самом деле представляет современный нацистский режим.

(Я понимаю, что эта тема содержит невероятное количество сложностей и нюансов; чтобы понять это, пожалуйста, прочитайте мой очерк о нацистах в Украине).

Когда мы видим нацистский символ, мы сразу перестаем думать. Наши эмоции переполняют нас, и на то есть веские причины. Но давайте спокойно подумаем — что такое нацизм сегодня?

Это самая последняя, ​​крайняя версия национализма, когда одна раса или страна считает, что она превосходит другие, и готова на любые убийства, чтобы укрепить свое господство.

Мне больно это говорить, но Россия сегодня больна своей собственной разновидностью нацизма. Так же, как нацисты считали себя высшей расой, Россия считает себя выше Украины и других народов. Россия хочет стереть украинскую идентичность, как будто эта страна не имеет права на существование.

Не верите мне?

Эта статья представляет собой русскоязычную версию «Майн кампф». Ее опубликовало РИА-Новости — Российское информационное агентство — информационное подразделение Кремля.

«Украина, как показала история, невозможна как национальное государство, и попытки его „построить“ естественным образом ведут к нацизму… Украинство есть искусственная антироссийская конструкция, не имеющая собственного цивилизационного содержания, подчиненный элемент чуждой цивилизации… Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологической репрессией (подавлением) нацистских настроений и жесткой цензуры: не только в политической сфере, но и обязательно в сфере культуры и образования. Денацификация неизбежно будет и деукраинизацией — отказом от масштабного искусственного раздувания этнической составляющей самоидентификации населения территорий исторической Малороссии и Новороссии, — начатого ещё советской властью».

Как только Россия захватывает украинские города, она тут же начинает их «денацификацию» и «русификацию». Это предполагает запрет людям путешествовать по Украине и разрешение путешествовать только по России (вспомните: Стена в Восточной/Западной Германии). Она вводит свою национальную валюту — рубль. Она начинает переписывать историю, отменяя украинскую программу в школах. Она хочет, чтобы украинцы забыли свою культуру и свой язык. Точно так же, как насильник просит свою жертву любить его, Путин хочет заставить украинцев полюбить свою новую русскую нацию.

Украинцы не просто борются за свою землю. Они борются за право говорить на своем языке, за свою культуру, за свободу мысли, за право быть частью Запада и сохранять его либеральные ценности.

Мой совет мистеру Макрону: если вы хотите спасти Путина от унижения — я слышал, что в августе в Бургундии очень мило. Хотя русские предпочитают картофельную водку французскому вину, они приспособятся, а вам будет полезно научиться говорить «сдаюсь» по-русски.

И немного хороших новостей — украинцы выбрали дизайн своей новой почтовой марки. Марка называется «Добрый вечер, мы из Украины».

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Виталия Каценельсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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