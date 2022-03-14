«Направлен на причастных к агрессии против Украины». Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций в отношении России

14 марта, 20:19
Цей матеріал також доступний українською
Меры вступят в силу после того, как будут опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза. (Фото:wpaczocha/Pixabay)

Меры вступят в силу после того, как будут опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза. (Фото:wpaczocha/Pixabay)

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал четвертый пакет санкций против России на фоне продолжающейся агрессии против Украины, сообщает постоянное представительство Франции при Евросоюзе.

«Четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики, одобрен COREPER II в консультации с нашими международными партнерами», — говорится в официальном Twitter представительства.

https://twitter.com/Europe2022FR/status/1503415568073994240

Отмечается, что меры вступят в силу после того, как будут опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

Читайте также:
Макрон поговорил с Зеленским после договоренности с Байденом усилить санкции против России
https://twitter.com/Europe2022FR/status/1503415570485686276

«COREPER также одобрил заявление во Всемирную торговую организацию (ВТО) об агрессии России против Украины, которое касается приостановки действия положения о наибольшем благоприятствовании в отношении России и приостановки рассмотрения заявки Беларуси в ВТО», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/Europe2022FR/status/1503415572838723585
Читайте также:
ЕС может запретить экспорт в РФ автомобилей дороже 50 тысяч евро, ввести санкции против Абрамовича и других россиян — Bloomberg

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обговорила с украинским лидером Владимиром Зеленским четвертый пакет санкций против России.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Санкции против России

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ