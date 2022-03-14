«Направлен на причастных к агрессии против Украины». Постпреды стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций в отношении России 14 марта, 20:19 Цей матеріал також доступний українською Меры вступят в силу после того, как будут опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза. (Фото:wpaczocha/Pixabay)

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал четвертый пакет санкций против России на фоне продолжающейся агрессии против Украины, сообщает постоянное представительство Франции при Евросоюзе.

«Четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики, одобрен COREPER II в консультации с нашими международными партнерами», — говорится в официальном Twitter представительства.

Отмечается, что меры вступят в силу после того, как будут опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

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«COREPER также одобрил заявление во Всемирную торговую организацию (ВТО) об агрессии России против Украины, которое касается приостановки действия положения о наибольшем благоприятствовании в отношении России и приостановки рассмотрения заявки Беларуси в ВТО», — говорится в сообщении.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обговорила с украинским лидером Владимиром Зеленским четвертый пакет санкций против России.

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