Секретарь Совбеза РФ угрожает населению Литвы из-за запрета на транзит товаров в Калининградскую область

21 июня, 14:14
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Николай Патрушев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Николай Патрушев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перешел к открытым угрозам населению Литвы из-за запрета на транзит санкционных товаров в Калининградскую область.

«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — приводит слова Патрушева Интерфакс.

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С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.

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Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между Калининградской областью и остальной Россией.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.

https://www.youtube.com/watch?v=5mvCmk60ojI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Литва Транзит Николай Патрушев Калининградская область

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