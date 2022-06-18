Литва прекращает транзит санкционных грузов из РФ в Калининград — ВВС 18 июня, 04:03 Цей матеріал також доступний українською Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров (Фото:cargo.litrail.lt)

Литовские железные дороги с 18 июня прекращают транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. Литва получила соответствующее разъяснения Европейской комиссии.



Об этом сообщает ВВС.



Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена.

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Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией. Среди самых распространенных грузов — стройматериалы, цемент и металлы. Чтобы компенсировать отсутствие коммерческого железнодорожного сообщения, в РФ могут заняться поиском дополнительных судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.

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