Литва прекращает транзит санкционных грузов из РФ в Калининград — ВВС

18 июня, 04:03
Цей матеріал також доступний українською
Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров (Фото:cargo.litrail.lt)

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров (Фото:cargo.litrail.lt)

Литовские железные дороги с 18 июня прекращают транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. Литва получила соответствующее разъяснения Европейской комиссии.

Об этом сообщает ВВС.

Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена.

Видео дня
Читайте также:

Ударный беспилотник Bayraktar TB2 (Фото:REUTERS/Aziz Karimov) «Будут доставлены в срок». Литва передаст Украине боеприпасы для Bayraktar

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией. Среди самых распространенных грузов — стройматериалы, цемент и металлы. Чтобы компенсировать отсутствие коммерческого железнодорожного сообщения, в РФ могут заняться поиском дополнительных судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.

Читайте также:
ПВО для Украины и санкции против России. Зеленский подвел итоги переговоров с Джонсоном, который во второй раз с начала войны приехал в Киев
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Российская агрессия Санкции против России Калининград Санкции Запада Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X