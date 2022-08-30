Россияне недовольны закупленными у Ирана беспилотниками — The Washington Post 30 августа, 12:14 Иранским специалистам пришлось отправиться в РФ для помощи в настройке систем БПЛА (Фото:nbkomputer.com)

Российские военные оказались недовольными закупленными у Ирана боевыми беспилотниками сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, Тегеран передал Москве три типа своих БПЛА (Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191), первая партия которых уже доставлена в РФ.

Однако во время испытаний российские специалисты столкнулись с многочисленными системными ошибками в их работе.

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«В системе есть много ошибок. Россияне оказались недовольными», — рассказал один из источников.

Из-за этого иранским техническим специалистам пришлось отправиться в Россию для помощи в настройке систем БПЛА.

При этом, как отмечает другой источник, указанные беспилотники еще не работали в сложных условиях противовоздушной обороны.

Ранее они использовались для ударов по базам США в Ираке, и в целом в этом «они не преуспели».

«Поэтому я не удивлюсь, если в более напряженной обстановке, такой как Украина, у них могут возникнуть проблемы», — пояснил собеседник издания.

На данное время российская армия остро нуждается в беспилотниках для войны с Украиной, поскольку сильно уступает в этом плане ВСУ, обеспеченными различными типами БПЛА, как разведывательными, так и ударными.

В связи с этим российскому диктатору Владимиру Путину пришлось выпрашивать боевые дроны у Ирана.

Ранее он пытался договорится о сотрудничестве с турецкой Baykar, производящей БПЛА Bayraktar, однако гендиректор компании ​​заверил, что никогда на это не пойдет, поскольку полностью поддерживает Украину.

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