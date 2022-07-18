«Мы поддерживаем Украину». Производитель Bayrarktar никогда не продаст их России

18 июля, 23:58
Беспилотник Байрактар (Фото:АрміяІнформ)

Беспилотник Байрактар (Фото:АрміяІнформ)

Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

В интервью CNN он заявил, что Турция и Украина смогли наладить поставки вооружения.

«У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам» , — отметил он.

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На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ​​ответил отрицательно.

https://twitter.com/haluk/status/1549046522779779073?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1549046522779779073%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F07%2F18%2F7358841%2F

«Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=VhUaVa1PeAA
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Турция Российская агрессия Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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