«Мы поддерживаем Украину». Производитель Bayrarktar никогда не продаст их России 18 июля, 23:58 Беспилотник Байрактар (Фото:АрміяІнформ)

Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

В интервью CNN он заявил, что Турция и Украина смогли наладить поставки вооружения.

«У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли. Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам» , — отметил он.

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На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ​​ответил отрицательно.

«Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость», — заявил он.

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