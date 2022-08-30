ВСУ добиваются серьезных успехов, применяя вооружения «неожиданным образом» — The New York Times

30 августа, 09:54
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В США отметили изобретательность украинских военных (Фото:ВСУ)

В США отметили изобретательность украинских военных (Фото:ВСУ)

В Министерстве обороны США считают, что успехи украинской армии в войне с РФ обусловлены ее неординарным подходом к боевым действиям.

Об этом The NewYork Times рассказали представители Пентагона и военные эксперты.

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По их словам, украинские войска умело используют как советские образцы вооружения, так и более современные, предоставленные им в качестве помощи странами Запада.

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При этом, как отмечают эксперты, ВСУ зачастую применяют их «неожиданным образом», что позволяет им «добиваться серьезных успехов на поле боя».

В качестве примера они привели успешные операции по уничтожению флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера Москва и удар по авиабазе Саки во временно оккупированном Крыму.

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«При атаке на Москву украинцы разработали собственную противокорабельную ракету под названием Нептун, основанную на конструкции старой советской противокорабельной ракеты, но с существенно улучшенной дальностью действия и электроникой», — говорится в материале.

Американские эксперты также отметили изобретательность украинской армии, которая «резко контрастирует с медленным, неторопливым, доктринальным характером наступления россиян».

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В частности, они обратили внимание на использования для ударов по противнику обычных квадрокоптеров с самодельными модификациями для сброса фугасных боеприпасов.

Кроме того, в Пентагоне были поражены, что украинские специалисты сумели установить поставленные США противорадиолокационные ракеты HARM, предназначенные для поиска и уничтожения радаров ПВО, на советские истребители МиГ-29, чего никто никогда раньше не делал.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Оружие Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Украинские военные Война России против Украины

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