«Ни за какие деньги»: производитель БПЛА Bayraktar заявил, что их поставки в РФ невозможны 26 августа, 12:27 Гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил, что «ничто не затмит сотрудничество с Украиной» (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Турецкая компания Baykar подтвердила, что не считает возможным поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты Bayraktar в РФ.

Об этом в интервью Русской службе Би-би-си заявил ее генеральный директор Халук Байрактар.

По его словам, Baykar в конфликте РФ и Украины полностью на стороне последней.

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«Ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена», — подчеркнул Байрактар.

В то же время Baykar уже готовится к строительству завода по производству своих беспилотников в Украине.

В свою очередь кремлевский режим угрожает, что он сразу же станет целью для удара.

Тем временем российскому диктатору Владимиру Путину приходится выпрашивать столь нужные ВС РФ беспилотники у Ирана.

Ранее он пытался договорится о сотрудничестве с Baykar, о чем ранее сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако гендиректор компании ​​заверил, что никогда на это не пойдет, поскольку полностью поддерживает Украину.

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