Делегация РФ дважды посещала Иран для осмотра боевых беспилотников — CNN

16 июля, 06:46
Беспилотник Shahed-191 (Фото:militarywatchmagazine.com)

Беспилотник Shahed-191 (Фото:militarywatchmagazine.com)

Российская делегация, по меньшей мере, дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране за последний месяц. Там изучались боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты.

Об этом пишет CNN со ссылкой на спутниковые снимки и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

«По нашим оценкам, официальная российская делегация недавно имела демонстрацию иранских БПЛА, способных наносить удары… Мы обнародуем эти снимки, сделанные в июне, на которых показаны иранские БПЛА, которые российская правительственная делегация видела в тот день. Это свидетельствует об интересе России к приобретению иранских БПЛА, способных атаковать», - сказал Салливан.

Видео дня
Читайте также:
«Даже Иран». Практически никто в мире не желает поставлять вооружение РФ. В Defense Express назвали два исключения
Читайте также:

Иранский зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 (Фото:Кадр видео Rumoaohepta7/YouTube) Глава МИД Ирана опроверг заявления СМИ о поставках оружия в РФ через иранские компании — Кулеба

CNN уточняет, что эта информация появилась во время турне президента США Джо Байден на Ближний Восток, где Иран был ключевым предметом обсуждения между США, Израилем, Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Официальный представитель США заявил CNN, что партнерство между Ираном и Россией крепнет, поэтому США необходимо сохранять свое присутствие и влияние на Ближнем Востоке.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Иран Беспилотник Война в Украине Иранские военные США-Иран Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Последствия ракетного удара России по центру Винницы, 14 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
«Россия питается кровью других» /
Украинцы никогда не забудут ни одной смерти и будут мстить — интервью с Маркивым
15 июля, 17:20
Страны
Alamy via Reuters
«Путин уцепился за свою жизнь» /
Нажмет ли российский диктатор на ядерную «кнопку», рассказывает Марк Фейгин, экс-депутат госдумы и блогер
15 июля, 14:33
Геополитика
Пол Бейн: «Мы ожидали, что все станут выбирать максимальный выигрыш, но это оказалось не так» (Фото:alexkalina/Depositphotos)
Идеальная жизнь. Сколько денег нужно для полного счастья
Пол Бейн
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X