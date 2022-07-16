Делегация РФ дважды посещала Иран для осмотра боевых беспилотников — CNN
Беспилотник Shahed-191 (Фото:militarywatchmagazine.com)
Российская делегация, по меньшей мере, дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране за последний месяц. Там изучались боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты.
Об этом пишет CNN со ссылкой на спутниковые снимки и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
«По нашим оценкам, официальная российская делегация недавно имела демонстрацию иранских БПЛА, способных наносить удары… Мы обнародуем эти снимки, сделанные в июне, на которых показаны иранские БПЛА, которые российская правительственная делегация видела в тот день. Это свидетельствует об интересе России к приобретению иранских БПЛА, способных атаковать», - сказал Салливан.
CNN уточняет, что эта информация появилась во время турне президента США Джо Байден на Ближний Восток, где Иран был ключевым предметом обсуждения между США, Израилем, Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Официальный представитель США заявил CNN, что партнерство между Ираном и Россией крепнет, поэтому США необходимо сохранять свое присутствие и влияние на Ближнем Востоке.
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