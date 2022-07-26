Путин сказал Эрдогану, что хочет сотрудничать с компанией-производителем Байрактаров 26 июля, 20:11 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Российский диктатор Владимир Путин сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что страна-агрессор хочет сотрудничать с компанией-производителем беспилотников Bayraktar.

Об этом Эрдоган рассказал во время заседания исполнительного комитета правящей партии ПСР во вторник, 26 июля, сообщает CNN Türk.



По словам турецкого президента, страна-агрессор Россия и ОАЭ хотят работать с компанией Baykar. Глава кремлевского режима «выразил желание сотрудничать с Турцией в производстве Байрактаров», пишет TGRT Haber.



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Эрдоган планирует встретиться с Путиным 5 августа в Сочи, куда приедет с однодневным визитом. Перед этим президент Турции и российский диктатор виделись в Иране 19 июля, где Путин был вынужден ждать Эрдогана.

Ранее исполнительный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

19 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров подготовил законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией, который позволит построить завод по строительству и обслуживанию беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что у Украины есть большие планы по приобретению беспилотников Байрактар. По его словам, в ближайшее время почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.



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