Путин сказал Эрдогану, что хочет сотрудничать с компанией-производителем Байрактаров

26 июля, 20:11
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Российский диктатор Владимир Путин сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что страна-агрессор хочет сотрудничать с компанией-производителем беспилотников Bayraktar.

Об этом Эрдоган рассказал во время заседания исполнительного комитета правящей партии ПСР во вторник, 26 июля, сообщает CNN Türk.

Читайте также:
Унижение хромого в Иране. Как визит Путина в Тегеран обернулся тремя эпичными конфузами

По словам турецкого президента, страна-агрессор Россия и ОАЭ хотят работать с компанией Baykar. Глава кремлевского режима «выразил желание сотрудничать с Турцией в производстве Байрактаров», пишет TGRT Haber.

Видео дня

Эрдоган планирует встретиться с Путиным 5 августа в Сочи, куда приедет с однодневным визитом. Перед этим президент Турции и российский диктатор виделись в Иране 19 июля, где Путин был вынужден ждать Эрдогана.

Читайте также:
«Так не подобает политикам». Эрдоган обвинил Запад в «неправильном подходе» к Путину
Читайте также:

Bayraktar TB2 стал флагманом турецкой оборонной промышленности (Фото:ВМС ВС Украины) История Bayraktar TB-2 — кто и как развивал беспилотник, изменивший стратегию ведения войн

Ранее исполнительный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

19 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров подготовил законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Турцией, который позволит построить завод по строительству и обслуживанию беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что у Украины есть большие планы по приобретению беспилотников Байрактар. По его словам, в ближайшее время почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.

https://www.youtube.com/embed/8ayjoq0eAjo
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Тирасполь, непризнанное Приднестровье, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)
«Рычаг дестабилизации» /
Как Украина может помочь Молдове восстановить территориальную целостность — интервью с экспертом
26 июля, 18:25
Страны
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Патриотизм и инвестиции — разные вещи

Давайте посмотрим, какие возможности если не для приумножения, то хотя бы для сохранения капитала в Украине сейчас есть и стоит ли ими соблазняться?

26 июля, 17:20
Мнения
Артем Ковбель
Партнер ASIS, ACFE, ASCP
Настоящий мировой экономический кризис еще не начался. Когда и как это будет?

Все говорят, что в мире экономический кризис. Но так ли это на самом деле?

26 июля, 14:19
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X