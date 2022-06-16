Что могут украинские беспилотники — от разведки в тылу врага до уничтожения Ураганов и Буков мощными высокоточными боеприпасами 16 июня, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Bayraktar TB2 от турецкой компании Baykar Makina (Фото:АрмияИнформ)

В защите Украины от российских захватчиков заметную роль играют беспилотники, которые используют как для разведки, так и для нанесения ударов, в частности, уничтожения вражеской артиллерии.

Богдан Тузов журналист

В частности, Вооруженные силы Украины публиковали видео уничтожения беспилотником Байрактар, пожалуй, самым известным из тех, которые применяет украинская армия, РСЗО Ураган и ЗРК Бук. А по данным СБУ, российские оккупанты завидуют украинским военным из-за беспилотников и сожалеют, что не имеют таких на вооружении.

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НВ публикует обзор беспилотников на вооружении украинской армии.

Bayraktar TB2

Фото: Baykar Defense

Bayraktar TB2 от турецкой компании Baykar Makina — оперативно-тактический, многоцелевой беспилотный летательный комплекс, который может проводить разведку на значительном удалении от станции управления, отслеживать и самостоятельно уничтожать цели. Bayraktar TB2 имеет две главные функции: ударную и разведывательную.

TB2 вооружен авиабомбами и управляемыми противотанковыми ракетами.

Планирующие бомбы с лазерной наводкой MAM-L имеют дальность поражения цели до 8 км. При этом погрешность в наводке составляет до одного метра.

Один Байрактар может нести две управляемые противотанковые ракеты UMTAS или четыре высокоточных авиабомбы Roketsan MAM-C, Bozok или Roketsan MAM-L.

С установленным на борту оборудованием и оружием беспилотник способен подниматься на высоту до 8 км и выполнять боевые задания в течение 27 часов.

В общем, Bayraktar TB2, кроме рекордной продолжительности полета, действительно имеет достаточно высокие характеристики для БПЛА своего класса: взлетная масса 560 кг и 55 кг полезной нагрузки. Дрон имеет сверхмощную оптическую станцию, которая способна обнаруживать цели на расстоянии в десятки километров и возможность самостоятельно наносить удары высокоточными боеприпасами.

Дальность действия радиоканала управления и телеметрии — 150 км от одной станции управления, что является весомым боевым радиусом действия во время боевых миссий. А максимальная дальность полета Bayraktar TB2 составляет 4000 км, которые он может преодолевать, руководствуясь программой или переключаясь между станциями управления.

Для украинских военных Bayraktar TB2 открывает действительно новые возможности. Прежде всего — постоянный контроль над противником вдоль линии столкновения. Это обеспечивается не только способностью турецкого дрона летать в течение суток, но и сверхмощной оптической станцией с потрясающим зумом, с тепловизором и лазерным дальномером.

На официальных кадрах демонстрации работы Bayraktar TB2 можно оценить способность дрона обнаруживать отдельного человека на расстоянии в десятки километров, не говоря уже о боевой технике. И речь идет не только об обнаружении, но и о передаче в режиме онлайн точных координат цели для ее уничтожения артиллерией.

Именно поэтому эти беспилотники представляют чрезвычайную опасность для вражеской армии. Байрактары быстрые, легкие, маневренные, смертоносные, а также простые в управлении.

Важно отметить, что дальность работы оптической станции позволяет работать TB2 за пределами действия таких ракетных зенитных комплексов, как Оса, Тор, Тунгуска и даже нового российского Панциря, которые использует Россия. Украинские военные получили возможность выявлять противника, не рискуя жизнями людей.

Для справедливости следует понимать, что для таких ЗРК, как Бук или С-300, TB2 цель. Но сложность для российских ЗРК состоит в том, что Байрактар оставляет незначительный тепловой след, который трудно зафиксировать.

Аист-100

Фото: alice_biriuk

Аист-100 — многофункциональный беспилотный летательный аппарат, созданный украинской компанией DeViRo. БПЛА предназначен для аэроразведки, патрулирования и получения точных географических координат в режиме реального времени.

БпЛА способен подниматься на высоту 1500 м и продолжать полет в течение 4 часов. За это время важная информация в режиме реального времени транслируется на землю. Радиус действия беспилотника составляет около 50 км.

Комплекс разрабатывался для работы в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, в режиме преднамеренной постановки радиопомех или блокировке систем спутниковой навигации. Аист устойчив к погодным условиям и пригоден к использованию в любое время суток.

В комплексе реализована концепция автоматизированного управления воздушным аппаратом на протяжении всего полета, что значительно упрощает работу оператора и позволяет сосредоточить внимание на анализе оперативной информации, поступающей с борта беспилотника. При этом существует режим комбинированного управления с частичным вмешательством оператора и возможностью направлять аппарат в нужном направлении. После окончания вмешательства оператора аппарат возвращается к выполнению заранее запрограммированного маршрута.

Фото: DeViRo

Технику управления беспилотниками и тактику их применения преподают боевые инструкторы, налетавшие не один час в зоне боевых действий.

Switchblade

Фото: AeroVironment

Этот американский беспилотник имеет совсем другой принцип работы и задачи, чем Bayraktar TB2. Он относится к семейству небольших беспилотников-камикадзе, разработка американской компании AeroVironment.

Switchblade называют «барражирующим боеприпасом» или одноразовым «дроном-камикадзе». Его задача — уничтожение живой силы или техники противника, в том числе бронированной. Фактически дрон-камикадзе — это настоящий высокоточный боеприпас, но значительно дешевле ракеты, потому что не требует драгоценных и сложных головок самонаведения.

Себестоимость такого дрона составляет около $6000.

Фото: AeroVironment

Украина уже получила около 700 таких беспилотников в двух модификациях: Switchblade 300 и Switchblade 600. Первый более легкий и компактный, в сложенном виде весит менее трех килограммов. Дрон запускается из трубы, подобно минометному снаряду.

После запуска Switchblade 300 может находиться в воздухе до 10 минут и атаковать цели на расстоянии до 10 км, развивая в момент атаки скорость в 160 км/ч. Возможен как удар по заранее определенным координатам, так и корректировка через GPS и встроенную камеру.

Фото: AeroVironment

Самым мощным является Switchblade-600, весящий 15 кг и несущий боевую часть аналогичную ПТРК Javelin, то есть способный уничтожить любой танк в мире. Он может находиться в воздухе более 40 минут и уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Во время атаки он разгоняется до 185 км/ч.

Puma

Фото: AeroVironment

Это маленький разведывательный беспилотник от той же компании AeroVironment. Дальность полета при установке дополнительной системы связи — до 60 км, в воздухе Puma может находиться два с половиной часа.

Беспилотник может работать в условиях сильного дождя и экстремальных температур, но его главное преимущество — мощная оптика. На Puma можно установить сразу четыре камеры, в том числе дающие тепловизорную картинку и помогающие устанавливать цели для сверхточного оружия.

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