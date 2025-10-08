Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV выразил мнение, что несколько американских ракет Tomahawk, переданных Украине, фундаментально изменят политические отношения президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

«Сам разговор о Tomahawk, как по мне, отражает смену риторики и говорит, что да, какие-то элементы давления могут быть. Они могут быть и риторическими, но, скорее, это отражение изменения ментальности. И Трамп говорит: „Окей, я готов подождать, если Путин не готов на какие-то реальные переговоры, но если это время не будет использовано для того, чтобы понять, что серьезные переговоры важны, тогда, возможно, [будет] также и рост давления на Россию“», — отметил Климкин в эфире Radio NV.

Реклама

Он добавил, что несколько ракет Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но изменят политическую ситуацию.

«Они фундаментально изменят всю политическую картину, в том числе между Трампом и Путиным. Путин не просто так говорит, что поставки фундаментально разрушат отношения между Штатами и Россией. То есть Трамп демонстрирует, что в случае неготовности Путина идти на те вещи, которые для него важны (а мы понимаем, что это не наши условия, но точно не есть и путинские условия), может быть следующая волна или несколько волн поднятия давления», — заявил украинский дипломат.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Инфографика: NV

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

