Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил администрации президента США Дональда Трампа от возможной передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk , способных поражать цели на территории РФ.

Об этом сообщила газета The Washington Post в среду, 8 октября.

По словам Рябкова, передача вооружений якобы может спровоцировать прямой конфликт между Россией и странами НАТО. Он также утверждал, что без американского программного обеспечения и пусковых установок ракеты не смогут эффективно применяться.

Реклама

Как пишет WP, это предупреждение стало частью постоянных попыток Москвы отговорить Вашингтон от передачи Украине современного вооружения. Журналисты добавили, что РФ с 2022 года заявляет, что поставки передовых систем Украине якобы провоцирует прямой конфликт между РФ и странами НАТО.

Сам Трамп пока не объявлял окончательного решения о продаже Tomahawk.

«Я хочу выяснить, что они собираются с ними делать. Куда они их направят? Мне нужно задать этот вопрос», — заявил президент США недавно в Овальном кабинете.

Журналисты отмечают, что решение Трампа еще не окончательное, но любая передача ракет будет значительным поворотом в его политике в отношении войны в Украине.

WP также обращает внимание на то, что нынешние предупреждения Кремля противоречат предыдущим заявлениям. В частности, российский диктатор Владимир Путин говорил, что ракеты Tomahawk «не изменят баланс сил на поле боя». На фоне этого нынешние сигналы Москвы отражают реальную тревогу относительно возможности получения Украиной вооружения дальнего действия.

Журналисты также отмечают, что любое решение США о поставках Tomahawk будет зависеть от ограничений, которые Вашингтон установит на их использование. До сих пор Трамп сосредотачивался на поисках путей завершения войны и нормализации отношений с Россией: сначала призвал к прекращению огня, затем встретился с Путиным на Аляске, но после этого отказался настаивать на договоренности о мире. В то же время президент США выражал недовольство ударами России по гражданским объектам и признавал, что Украина способна вернуть утраченные территории, а Россия «должна была остановить» войну, добавляет WP.

Инфографика: NV

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стало бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.