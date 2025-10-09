Когда завершится война: Россия говорит о паузе в диалоге, Трамп до сих пор надеется на мир — BBC News Украина 9 октября, 21:11 Трамп в очередной раз заявил, что ему удастся завершить войну в Украине (Фото: BBC/Getty Images)

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по завершению войны в Украине возникла «серьезная пауза», и обвинил в этом украинскую сторону. Между тем президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что он все-таки сможет завершить войну, пишет Яна Грибовская для BBC News Украина.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

У розмові з журналістами Пєсков зазначив, що мирні переговори загальмували.

«Справді, зараз виникла серйозна пауза у процесі діалогу, у процесі розвитку стамбульських переговорів», — цитує Пєскова російська агенція ТАСС.

Провину у цьому він поклав на Україну.

«Київський режим, явно натхненний європейцями, зараз не тяжіє до якогось мирного процесу», — зазначив Пєсков.

Найпопулярніше

За його словами, українська влада «не дає жодних відповідей щодо документів».

«Далі нічого не рухається», — сказав він.

Речник Путіна також зазначив, що Україна розраховує на позитивну для себе динаміку на фронті - однак, за його словами, ситуація є протилежною.

«Їм здається, що щось зміниться на фронтах і перейде у позитивну динаміку, але реальний стан справ свідчить про протилежне», — заявив Пєсков.

Він також додав, що нову зустріч Путіна з Трампом також не планують.

«Питання на порядку денному зараз не стоїть», — сказав представник Кремля.

Водночас напередодні Пєсков заявляв, що в Москві вважають, що Трамп налаштований на мирне врегулювання в Україні.

«Як і раніше, ми виходимо з того, що президент Трамп зберігає політичну волю на те, щоб сприяти виведенню українського врегулювання в русло мирних і політичних переговорів», — казав він.

Тим часом сам Трамп вкотре заявив, що йому вдасться завершити війну в Україні.

За його словами, він «врегулював сім воєн», і «ми близькі до врегулювання восьмої».

«Я думаю, що врешті-решт ми врегулюємо (війну) Росії, яка жахлива… Я думаю, ми це врегулюємо», — сказав президент США під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Україна наполягає на «справедливому діалозі»

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня заявив, що росіяни не мають можливостей швидко захопити схід України, натомість видають бажане за дійсне.

«Путіну потрібно щось показувати. Він не має успіху. Літньо-осіння наступальна операція Російської Федерації - це повний провал, який дорого коштував. Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат. І жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, не вийшло», — цитує президента «Суспільне».

Зеленський вважає, що Трамп побачив, що заяви Путіна Трампу на Алясці про воєнні можливості Росії насправді не відповідають дійсності.

«Він йому спробував продати „неякісні товари“. Я думаю, що будь-яку людину ображає, коли їй брешуть», — сказав Зеленський.

«Ми хочемо справедливого миру — тож повинен бути справедливий діалог. І ми до діалогу, який президент Трамп декларував, до цього формату діалогу ми готові. Готові на відповідну зустріч», — додав він.

Президент також заявив, що після зустрічі 18 серпня в Білому домі продовжує вести діалог із президентом США на різних рівнях — через спецпосланців Стіва Віткоффа та Кіта Келлога, міністра фінансів Скотта Бессента та на рівні спецслужб та військових.

«Томагавки» для України

Як повідомило видання The Telegraph, президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з Дональдом Трампом у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку попросив передати Україні ракети Tomahawk.

Зеленський наголосив, що така зброя «допоможе переконати президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів» і відкрити шлях до реального мирного діалогу.

У понеділок Трамп заявив, що «майже ухвалив рішення» щодо можливості передачі Україні ракет великої дальності Tomahawk.

Запуск ракети "Томагавк" в морі / Фото: Ford Williams/U.S. Navy via Getty Images

На запитання одного з репортерів, чи Сполучені Штати збираються постачати ракети напряму Україні чи через союзників по НАТО, Трамп відповів:

«Я майже вирішив, значною мірою. Думаю, хочу знати, що вони з ними зроблять. Куди саме їх спрямують? Гадаю, мені варто це з’ясувати».

У Кремлі заявили, що передача «Томагавків» стане «серйозним витком ескалації».

«Це означатиме абсолютно новий етап ескалації, в тому числі між Росією і США», — заявив Путін під час свого виступу на Валдаї. Водночас він додав, що ситуацію на полі бою ці ракети не змінять.

Російський сенатор Олексій Пушков також зазначив, що Україна не має інфраструктури для запуску таких ракет, і тому їхнє використання означатиме участь США у війні.

«Будь-яке застосування „Томагавків“ проти Росії неминуче стане американською операцією проти Росії», — заявив він.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик у коментарі для ВВС News Україна зазначив, що слова Трампа про потенційну передачу Україні «Томагавків» не означають, що він обовʼязково це зробить.

«Можливо, він ще дасть задній хід, бо використовує, можливо, це як варіант тиску на Росію, сподіваючись, що Путін сяде за стіл переговорів», — зазначив він.

«Може він використовує саму ідею передачі „Томагавків“ як спосіб налякати президента Путіна», — додав експерт.

«Я думаю, що він все ще бачить в собі скоріше посередника, який має звести дві сторони цієї війни за столом переговорів, і забрати собі лаври того, хто спромігся це зробити», — додає він.