Сибига заявил, что разговоры о предоставлении Украине ракет Tomahawk заставили Путина вернуться к диалогу с США

Андрей Сибига отметил, что сила может создать импульс для мира (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что даже обсуждение возможного предоставления Украине ракет Tomahawk заставило российского диктатора Владимира Путина вернуться к диалогу с США.

На своей странице в X он отметил, что об этом свидетельствуют результаты телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным 16 октября.

Сибига подчеркнул, что нужно продолжать принимать решительные меры, поскольку «сила может создать импульс для мира».

«Россияне больше не имеют никакой стратегической инициативы. Единственный инструмент, который у них есть, — это террор против нашей энергетической системы и надежда, что зима может стать оружием, которое будет работать в их пользу», — отметил глава МИД Украины.

По его словам, дальнейшие решительные решения будут гарантировать, что Путин не будет иметь иллюзий и будет вынужден искать пути прекращения войны против Украины.

«Достаточная сила и решимость могут принести мир в Европу, как это произошло на Ближнем Востоке», — долав Сибига.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

17 октября президент Украины посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.