С 1983-го по 1997 год производителем крылатой ракеты Tomahawk была компания General Dynamics, теперь этот дальнобойный боеприпас собирает оборонная корпорация Raytheon (Фото: Guerric via Flickr)

С технической точки зрения американская ракета Tomahawk не уникальна, считает Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Его мнение приводит NV в интервью «По цене $12,5 млн получится 40 ракет» — о том, сколько Tomahawk может купить для ВСУ Европа, какие их аналоги имеет Россия, а какие США и Франция.

Свое мнение специалист объясняет тем, что это — ракета 1980 года, а разрабатывалась еще в 1970-х. И на то время Tomahawk считался миниатюрной крылатой ракетой. Поскольку при разработке к боеприпасу было выдвинуто требование: он должен был помещаться в диаметр 533 мм торпедного аппарата подлодки, объясняет знаток.

«Но фактически это обычная крылатая ракета, — говорит Катков, — и в общих чертах ее корректнее сравнивать с российской крылатой ракетой Калибр или Х-555. Потому что это примерно одного класса боеприпасы».

Поскольку Tomahawk ракета морского базирования, то при передаче Украине встает вопрос запуска этих боеприпасов с суши. Впрочем, Катков объясняет, что у Соединенных Штатов есть и наземные пусковые установки.

«Есть мобильная пусковая Typhon, для сухопутных сил США, — развивает мысль эксперт, — но их очень ограниченное количество, известно лишь о двух подразделениях с ними».

Кроме того, Катков обращает внимание, что в прошлом году корпус морской пехоты США начал получать собственные пусковые. «В версии для морпехов по сути это беспилотный наземный дрон на базе бронеавтомобиля JLTV, на котором установлена одна пусковая для Tomahawk», — отмечает специалист.

По его словам, таких авто было заказано более полусотни, но морские пехотинцы, получив шесть-восемь таких пусковых, пришли к выводу, что этот наземный дрон не подходит для выполнения основных задач. Предполагалось, что пусковая с Tomahawk после десантирования на берег должна была проехать вглубь условного песчаного острова посреди Тихого океана и стать на боевое дежурство.

«Но оказалось, что эта мобильная пусковая имеет плохую проходимость», — резюмирует Катков.

Из-за этого американские морпехи отказались от такого применения наземных роботизированных комплексов.

И если шасси освободившихся беспилотников американская армия еще будет использовать для противокорабельных ракет NSM, то пусковые для Tomahawk технически становятся незадействованными и свободными, подчеркивает Катков.

«Поэтому, когда перед Украиной встанет вопрос: с чего запускать полученные Tomahawk, — рассуждает главред Defense Express, — то мне кажется — и это очень осторожное предположение, — что, возможно, существует и такой ответ, и мы получим эти незадействованные пусковые».

Однако вместе с пусковыми для эффективного поражения вражеских целей Украина должна получить от США еще и все навигационные данные для полета ракеты. Поскольку файлы «слепков» рельефа и эталонных изображений, которые заложены в память Tomahawk, должны быть в формате, который поддерживает и считывает ракета.

«Понятно, что все эти разведданные, — говорит Катков, — можно получить только от Соединенных Штатов. Иначе говоря, не получится просто взять спутниковый снимок из Google Maps, сделать скриншот, заложить его в память ракеты и ожидать, будто все будет работать».

Относительно вероятного количества дальнобойных Tomahawk, на которые может рассчитывать Украина, специалист опирается на инициативу США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине — механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), в рамках которого продают оружие. Средний вклад каждой страны в PURL составляет $500 млн. Таким образом при европейской цене экспортного Tomahawk в $12,5 млн Украина может рассчитывать на 40 ракет, а при цене, как для Японии — $4,25 млн за единицу, ВСУ могут получить 117 Tomahawk.

«Много это или мало и могут ли они что-то изменить в ходе войны — вопросы дискуссионные», — считает Катков.

«Однако не нужно ожидать, что Украина получит Tomahawk, запустит две ракеты и уже на следующий день над Кремлем поднимется белый флаг, а мы будем обсуждать ровно он висит или нет», — заключает главный редактор Defense Express.

Напомним, 28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет. И хотя до сих пор нет четкого понимания относительно предоставления Киеву этих боеприпасов, 7 октября Трамп заявил, что «практически принял» решение об их передаче.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа.

По данным издания Axios, во время встречи в Белом доме Трамп и Зеленский обсудят возможность поставки Украине ракет Tomahawk.

Впрочем, аналитики сомневаются, что передача Киеву дальнобойных крылатых ракет может произойти быстро.

Полностью интервью с Олегом Катковым о том, на какие еще крылатые ракеты может рассчитывать Украина, если США будут медлить с предоставлением ВСУ дальнобойных Tomahawk, читайте здесь.