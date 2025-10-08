Запуск ракеты Tomahawk с американского ракетного крейсера в марте 2003 года (Фото: REUTERS/U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll)

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV высказал мнение, что в случае принятия президентом Дональдом Трампом решения поставить Украине ракеты Tomahawk их использование надо будет согласовывать с США.

В эфире Radio NV Климкин назвал заявления о возможной поставке Украине ракет Tomahawk «скорее символической историей».

Дипломат отметил, что для запуска ракет Tomahawk нужна соответствующая инфраструктура и техническое обслуживание, для чего Украине понадобится непосредственная помощь американцев.

«Если Трамп — как средство давления, а не как средство милитарного влияния — и поставит несколько ракет, мы будем вынуждены согласовывать использование каждой из них. Причем согласовывать не на милитарном уровне, а на политическом, с американцами. Это, конечно, будет усложнять всю процедуру тотально», — сказал также Климкин.

Он добавил, что не считает, что Трамп готов к эскалации с нанесением ударов по Кремлю.

«Ему (Дональду Трампу — ред.) это (нанесение ударов по Кремлю — ред.) не нужно. По меньшей мере по состоянию на сегодня. Но возможность нанесения ударов по критической инфраструктуре — это то, что важно, поскольку это действительно, как говорится, око за око», — отметил дипломат.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стало бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

Инфографика: NV

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.