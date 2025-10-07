Представители администрации президента США Дональда Трампа обеспокоены, смогут ли контролировать использование ракет Tomahawk Украиной в случае их предоставления, сообщает Axios со ссылкой на источник, приближенный к украинскому правительству.

Как отмечает издание, Украина заявляет, что ракеты Tomahawk дадут ей возможность поражать военные цели в глубине страны-агрессора России, что поможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Украинский чиновник и источник, близкий к правительству Украины, сказали, что не знают, какое решение сейчас принял Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о передаче ракет Tomahawk Украине.

«Да, я уже практически принял решение, если подумать. Я хочу узнать, что они с ними делают. Да, знаете, куда они их отправляют? Думаю, мне придется задать этот вопрос», — сказал он.

В интервью The Axios Show, которое опубликовали 25 сентября, президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где находятся ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью он сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября газета The Wall Street Journal написала, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

2 октября Зеленский подтвердил, что во время встречи с президентом США на полях Генассамблеи ООН обсуждал предоставление Украине дальнобойного оружия.

Российский диктатор Владимир Путин в ответ заявил, что применение Украиной ракет Tomahawk будет означать «новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США».