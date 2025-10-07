«Веселая жизнь для россиян». Как только войну полноценно почувствуют Москва и Питер, Путину начнут искать замену — Коваленко

7 октября, 15:57
Тактический ракетный комплекс Ольха (Фото: Офис президента Украины)

Применение дальнобойного оружия для ударов по территории России может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко во вторник, 7 октября, на фоне заявлений о том, что США могут предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

«Томагавки, а еще же баллистика… Вот это Путин конечно веселую жизнь для россиян подготовил. Помните одну истину — как только войну полноценно почувствуют Москва и Питер, причем стабильно, это будет означать или поиск замены Путину элитами и выход из войны, по крайней мере временный, или же сам Путин сделает все для того, чтобы прекращать войну», — написал Коваленко в Telegram.

По его словам, страна-агрессор Россия не является независимым субъектом, чтобы самостоятельно принимать решение о применении ядерного оружия.

«Крики о ядерке могут быть, но Россия — сырьевой придаток Китая. Москва больше не является субъектом и в таких вопросах решения не принимает», — отметил Коваленко.

Ранее 26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что в администрации обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Позже пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков пригрозил, что российская сторона «должным образом» отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk.

6 октября Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о передаче ракет Tomahawk Украине.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что россияне должны понять цену блэкаутов и всех вызовов, которые воспринимают украинские граждане. По словам президента, войну может остановить многовекторное давление на РФ и ее руководство.

