После ракетных ударов РФ по Виннице. В ЕС заявили, что Россия должна ответить за все военные преступления в Украине

15 июля, 12:56
Россия нанесла серию ракетных ударов по центру Винницы, погибли 23 человек (Фото:ГСЧС)

Россия нанесла серию ракетных ударов по центру Винницы, погибли 23 человек (Фото:ГСЧС)

Евросоюз осудил ракетные удары РФ по центру Винницы, назвав атаку последней в длинной серии жестоких нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Об этом говорится в заявлении высокого представитель ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по кризисному управлению Янеза Ленарчича.

«Сегодня войска РФ атаковали гражданское здание и культурный центр в городе Винница, убив более 20 человек и ранив десятки других, многие из которых получили тяжелые ранения. Европейский Союз самым решительным образом осуждает эти продолжающиеся неизбирательные нападения на гражданские объекты, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища», — отметили там.

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Площадь Победы и разрушенный дом быта Юбиленый в Виннице, куда 14 июля попали российские ракеты (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) «Путинский государственный терроризм». Мировые СМИ шокированы ударом по Виннице и раскрывают жестокие цели новой волны ракетного террора РФ

В ЕС также заявили, что Россия должна ответить за все военные преступления в Украине. Дипломаты напомнили, что война России против Украины длится уже более 4,5 месяцев.

«Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, Славянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница — вооруженные силы России и их союзники оставляют кровавые следы по всей Украине. Тысячи мирных жителей уже убиты. Это варварское поведение России, полностью игнорирующее международное гуманитарное право, должно быть немедленно прекращено», — добавили Боррель и Ленарчич.

Они подчеркнули, что нарушения и преступления, совершенные российскими войсками и их политическими руководителями, не могут остаться безнаказанными.

«Все, кто несет ответственность за эти злодеяния, должны ответить за свои действия в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает все усилия по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права», — резюмировал он.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. 23 человека погибли, среди них трое детей — одна девочка и два мальчика. 18 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, в городе продолжается разбор завалов.

https://www.youtube.com/watch?v=C1kSiSNo8YM&feature=emb_title

Для нанесения удара использовали ракеты типа Калибр, оккупанты запустили их с мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

После мощных атак по городу украинские власти призвали мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Евросоюз Винница Ракетные удары Война России против Украины

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