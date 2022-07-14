Взрывы в Виннице: три ракеты попали в здание с офисами, двое погибших и шесть раненых, среди жертв — маленький ребенок

14 июля, 11:29
В результате взрывов в Виннице есть погибшие и раненые (Фото:ГСЧС)

В результате взрывов в Виннице есть погибшие и раненые (Фото:ГСЧС)

В результате последовавших за ракетным обстрелом взрывов в Виннице есть погибшие и раненые, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

У себя в Telegram он также написал, что четыре ракеты над областью сбила ПВО.

Борзов призвал оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Глава Нацполиции Игорь Клименко у себя в Facebook сообщил, что, по предварительным данным, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

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В настоящее время известно о двух погибших и шести раненых. Среди жертв — маленький ребенок.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. Там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.

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Ранее в Винницком горсовете сообщили, что в городе прозвучала серия взрывов.

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Винница Взрыв Война России против Украины

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