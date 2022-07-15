Удары по Виннице: оккупанты запустили три Калибра с мыса Фиолент — ОК Юг

15 июля, 03:42
14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице (Фото:t.me/dsns_telegram)

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице (Фото:t.me/dsns_telegram)

Удары по Виннице в четверг, 14 июля, наносил малый ракетный корабль РФ. Всего было выпущено три ракеты типа Калибр.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Ракетную атаку оккупанты совершили возле мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму.
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«Противник продолжает ведение оборонных действий, а также применяет ракетные и авиационные удары. Малым ракетным кораблем из района мыса Фиолент был осуществлен пуск трех ракет типа Калибр, попавших по Виннице», — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что из-за нарастания шторма корабельная группировка вражеского флота снова изменила состав: в готовности к ракетным ударам находятся три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два больших десантных корабля.
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В четверг, 14 июля, Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. По предварительным данным Нацполиции, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы.

По информации ГСЧС, по состоянию на 22:00 известно о 23 погибших, среди которых трое детей, и 117 пострадавших в результате российской атаки. 39 человек считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Винница Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Крылатая ракета Ракеты Юг Украины Ракетные удары Война России против Украины Калибр

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