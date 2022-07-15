Удары по Виннице: оккупанты запустили три Калибра с мыса Фиолент — ОК Юг
14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице (Фото:t.me/dsns_telegram)
Удары по Виннице в четверг, 14 июля, наносил малый ракетный корабль РФ. Всего было выпущено три ракеты типа Калибр.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
В четверг, 14 июля, Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. По предварительным данным Нацполиции, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы.
По информации ГСЧС, по состоянию на 22:00 известно о 23 погибших, среди которых трое детей, и 117 пострадавших в результате российской атаки. 39 человек считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
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