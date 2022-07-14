Зеленский об обстреле Винницы: никакие террористы не позволяли себе такой дерзости

14 июля, 23:55
Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

РФ нанесла ракетный удар по медицинскому центру в Виннице в тот момент, когда в Гааге обсуждались предварительные военные преступления оккупантов в Украине. Ни одна террористическая организация не позволяла себе такой дерзости.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения.

«Ни одна другая террористическая организация не позволяла себе такую дерзость — снова убивать, пока ее предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения. Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру», - отметил он.

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Он также призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

"А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене, как бы это было названо? Разве не терроризмом?», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, после удара по Виннице не должно оставаться сомнений в том, что как можно скорее необходимо провести специальный трибунал по поводу российской агрессии против Украины. А также ввести новые санкции.

"Пора для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами — статусом государства-террориста для России, специальным трибуналом и специальным механизмом конфискации активов, а также новыми санкциями за террор. Новые санкции нужны как можно скорее», – добавил президент.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Терроризм Винница Гаага Международный трибунал Гаагский трибунал Владимир Зеленский Война России против Украины российский терроризм

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