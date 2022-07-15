Ракетный удар РФ по центру Винницы: пропавшими без вести остаются 18 человек, спасатели продолжают разбор завалов

15 июля, 09:57
Ракетные удары РФ по центру Винницы привели к значительным разрушениям и жертвам (Фото:ГСЧС)

Ракетные удары РФ по центру Винницы привели к значительным разрушениям и жертвам (Фото:ГСЧС)

Утром в пятницу, 15 июля, спасатели продолжают разбирать завалы на месте ракетных ударов РФ по центру Винницы, пропавшими без вести остаются 18 человек.

В пресс-службе ГСЧС в Telegram по состоянию на 8:30 сообщили, что после вражеских атак за медицинской помощью обратились 117 человек.

71 человек госпитализирован, из них — трое детей.

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К разбору завалов привлечено 437 человек и 66 ед. техники.

К поисково-спасательной операции привлечены также сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, ВСУ и коммунальных служб города.

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. 23 человека погибли, среди них трое детей — одна девочка и два мальчика.

Для нанесения удара использовали ракеты типа Калибр, оккупанты запустили их с мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

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https://www.youtube.com/watch?v=C1kSiSNo8YM
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Винница ГСЧС Ракетные удары Война России против Украины

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