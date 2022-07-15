«Путинский государственный терроризм». Мировые СМИ шокированы ударом по Виннице и раскрывают жестокие цели новой волны ракетного террора РФ 15 июля, 12:34 Сюжет Площадь Победы и разрушенный дом быта Юбиленый в Виннице, куда 14 июля попали российские ракеты (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После варварского удара России по центру Винницы в мировой прессе зазвучали голоса в поддержку требования Украины признать РФ государством — спонсором тероризма.

Влиятельные западные издания увязывают ракетный удар по Виннице с другими атаками гражданских объектов в крупных городах Украины, включая Николаев, и анализируют, почему РФ удваивает усилия в своей стратегии ракетного террора.

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НВ собрал выдержки из свежих материалов мировых СМИ после атаки центрального района Винницы.

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The New York Times констатирует, что ракетный обстрел Винницы стал новым эпизодом в череде ударов РФ «по гражданским объектам вдали от линии фронта». Издание подчеркивает чудовищность атаки, в деталях поясняя западным читателям, что город является «типичным примером тихого провинциального центра», а удар поразил торговые площади, танцевальную студию, зал свадебных церемоний и «фотостудию, выпускающую школьные альбомы». Со ссылкой на сотрудников винницкого РАГСА, примыкающего к месту атаки, журналисты издания рассказывают, что на 14 июля там было запланировано около 200 регистраций рождений и бракосочетаний. Теперь центральный зал усыпан осколками стекла, а молодожены вчера были вынуждены спешно эвакуироваться, услышав звук воздушной тревоги. Издание подчеркивает: удар был тем более шокирующим, что разрушил дом быта, «который десятилетиями посещали местные жители», где работали обувные мастера, а «поколениям подростков прокалывали уши в магазине сережек».

«Россия приостановила свои темпы захвата территорий на востоке Украины, перегруппировывая потрепанные военные подразделения, однако Москва преподносит ежедневные напоминания о том, что ее арсенал дальнобойного оружия может нести смерть и разрушения вдали от поля боя — и гражданским, и военным целям», — пишет NYT о текущей стратегии оккупантов. Газета напоминает, что серьезных ударов по Виннице не было с начала марта, когда РФ запустила ракеты по местному аэропорту. «Новый удар пошатнул нервы городу, который уже вернулся к некому подобию нормальной жизни», — отмечает NYT. В один ряд с обстрелом Винницы авторы материала ставят недавние удары по гражданским целям в Бахмуте, Славянске, Харькове, Николаеве, поселке Часов Яр, а также июньский ракетный удар по ТРЦ Амстор в Кременчуге и апрельскую атаку вокзала в Краматорске.

«Некоторые военные аналитики говорят, что такие удары свидетельствуют о том, что у России заканчивается высокоточное оружие, и она прибегает к менее точным ракетам или ведет беспорядочный огонь по целям, невзирая на сопутствующие смерти. Другие видят в жертвах среди гражданского населения часть преднамеренной кампании жестокости, направленной на то, чтобы сломить волю Украины к сопротивлению», — резюмирует NYT, напоминая также о призывах Владимира Зеленского, Дмитрия Кулебы и других украинских чиновников признать Россию государством — спонсором терроризма.

Репортаж BBC сопровождает эмоциональный комментарий корреспондентки Сары Рейнсфорд, которая вчера побывала на месте трагедии в Виннице. «Когда ракеты обрушились на этот город, была середина утра, прекрасный солнечный день, а люди сновали по делам или прогуливались. В этом городе вдали от линии фронта они чувствовали себя в относительной безопасности. Раньше здесь не происходило ничего подобного такой атаке, поэтому когда завыли сирены, многие их проигнорировали. Трудно все время жить под землей. Даже сейчас, когда я пишу это, звучит воздушная тревога, но повсюду вокруг — машины и люди, — пишет Рейнсфорд. — И все же в Украине больше нет такого понятия, как безопасность. Российские ракетные удары — которые, как утверждает Москва, направлены на военные цели — могут быть нанесены в любом месте в любое время с ужасающими последствиями».

ВВС акцентирует внимание на том, что Владимир Зеленский назвал атаку «открытым терактом», тогда как Минобороны РФ даже не прокомментировало удар в тот же день. Британские журналисты вслед за Дмитрием Кулебой также отмечают, что РФ осуществила атаку в тот момент, когда министры иностранных дел и юстиции стран ЕС собрались в Гааге на конференции о привлечении РФ к ответственности за предполагаемые военные преступления. В опубликованном впоследствии заявлении ЕС назвал нападение зверством и заявил, что потери среди гражданских лиц в этой войне особо высоки, поскольку Россия «принципиально игнорирует международное гуманитарное право», отмечает ВВС.

The Wall Street Journal констатирует, что Россия потеряла импульс в наземном наступлении, а удар по Виннице стал свидетельством того, что «Москва похоже, удваивает ставку на дальнобойные ракетные атаки и авиаудары». Издание напоминает, что 14 июля РФ также выпустила девять ракет по центру Николаева, повредив гостиницу, причем атаке предшествовала серия других «смертоносных» обстрелов города и его пригородов в начале недели.

«Российское вторжение превратилось в затяжную войну на истощение, сосредоточенную на Донбассе. Российские силы и их местные марионетки медленно продвигаются вперед под прикрытием интенсивных обстрелов», — пишет WSJ, напоминая в то же время об удачных попытках ВСУ нарушить логистику врага точными ударами по тыловым складам и базам благодаря новым поставкам западного оружия. Но даже несмотря на то, что Украине удалось замедлить наземное наступление России, Москва может продолжать наносить дальние ракетные удары даже после того, как РФ перестанет претендовать на захват новых территорий, предупреждает WSJ со ссылкой на военных экспертов.

Райнхард Везер, политический обозреватель влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, прямолинейно назвал свой комментарий об ударе по Виннице Путинский государственный терроризм и не скрывает резких оценок: «Когда не менее 20 человек погибают, а десятки отримуть серйозні поранення внаслідок свідомо організованих великих вибухів серед мирного міста, это называется терактом». Именно таким терактом стал удар по Виннице, констатирует Везер. «То, что Украина и несколько стран Восточной и Центральной Европы теперь официально называют Россию террористическим государством — не просто риторика, а констатация факта», — пишет немецкий журналист.

Он напоминает, что подобные атаки носят систематический характер. «Не проходит и дня, чтобы российские войска не обстреливали гражданские объекты в украинских городах. Их попадания в больницы, многоквартирные дома и торговые центры не случайны. За последние дни поступает все больше сообщений о том, что поля, готовые к уборке урожя, поджигают [удары войск РФ]. Все это демонстрирует, на что настроены Владимир Путин и его люди: они хотят уничтожить Украину», — убежден Везер.

По его словам, эта цель стала особенно ясной на примере Винницы, которая находится в нескольких сотнях километров от линии фронта. «Послание это таково: нигде в Украине не может быть нормальной жизни», — трактует журналист FAZ попытку Кремля оказать давление на Украину.

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