Жертвы военных РФ. С начала войны в Украине от рук оккупантов погибли 352 ребенка — Офис генпрокурора

15 июля, 09:14
Люди принесли мягкие игрушки на место гибели детей в результате ракетной атаки РФ по Виннице (Фото:ГСЧС)

Люди принесли мягкие игрушки на место гибели детей в результате ракетной атаки РФ по Виннице (Фото:ГСЧС)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 352 ребенка, еще 657 детей получили ранения.

Такие данные по состоянию на пятницу, 15 июля, обнародовали в Офисе генпрокурора в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 352, Харьковской — 191, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 53, Херсонской — 52, Запорожской — 31.

Там также рассказали о последних случаях гибели и ранений детей.

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Так, 14 июля в результате ракетных обстрелов центра Винницы погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения.

Во время фиксации уголовных правонарушений в Харьковской области стало известно о ранении 24 февраля малолетнего мальчика в результате артиллерийских обстрелов Чугуева.

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 июля — 142-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=EVFmwSdL0Uc

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Дети Офис генерального прокурора Война России против Украины

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