«Если доживет». Выступление Путина 24 февраля 2022 года будет стоить ему пожизненного заключения — Огрызко

13 февраля, 13:34
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Российского диктатора Владимира Путина признают военным преступником, убежден бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российского диктатора Владимира Путина признают военным преступником, убежден бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV заверил, что российский диктатор Владимир Путин будет признан военным преступником.

«Он сам …, выступая 24 февраля 2022 года с этим обращением (в котором объявил о начале вторжения в Украину - ред.) уже тогда подписал себе приговор, который будет стоить ему пожизненного заключения. Если он до этого приговора, конечно, доживет», — сказал Огрызко Radio NV, комментируя заявление следственной группы, ведущей дело о крушении малайзийского боинга на Донбассе, сбитого российской ЗРК Бук, о вероятной причастности к нему российского диктатора Владимира Путина.

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Бывший глава МИД Украины отметил, что сам факт военной агрессии против Украины является преступлением, поэтому все участники заседания Совбеза РФ, которое состоялось незадолго до полномасштабного вторжения в Украину, и все депутаты, поддержавшие решения, которые к нему привели, — военные преступники.

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«И они будут подпадать под юрисдикцию специального международного трибунала, который будет создан. Поэтому даже без этого эпизода, о котором вы упомянули (катастрофа рейса MH17 — ред.), все равно Путин сядет на скамью подсудимых. А это все дополнительные аргументы, которые, безусловно, будут учтены судом. Потому, я думаю, здесь все идет абсолютно нормально», — подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что, по его мнению, суд над Путиным не только состоится, но и будет очень показательным.

26 января в Праге прошло заседание Основной группы по созданию специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. В нем приняли участие представители 20 стран.

19 января Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал является фактически единственной возможностью привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.

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8 февраля был обнародован доклад Объединенной следственной группы (JIT), которая расследует катастрофу рейса MH17, согласно которой существуют веские основания полагать, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса Бук боевикам «ДНР» принял российский диктатор Владимир Путин.

Они ссылаются на записи телефонных разговоров, в которых российские чиновники говорят, что решение о предоставлении военной поддержки остается за главой Кремля.

«Решение о предоставлении поддержки отложили на неделю, потому что был только один человек, который мог принять это решение — не генерал или министр обороны —, а тот, кто был непосредственно подотчетен народу и сейчас на саммите во Франции», — цитируют расследователи чиновника, объясняющего процесс принятия решений в России.

Тогда 5—6 июня 2014 года Путин был во Франции на праздновании Дня высадки союзников во время Второй мировой войны.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия MH17 Владимир Огрызко Агрессия РФ Агрессия Москвы радио NV

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