«У Путина остается очень мало времени». Диктатор должен отбывать наказание в карцере, в который будут приходить украинцы — интервью NV с Огрызком 10 февраля, 16:13 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Обнародованием информации о причастности российского диктатора Владимира Путина к сбитию боинга на Донбассе в 2014 году его предупредили о наступлении последствий через трибунал, считает министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

И после этого предупреждения, по мнению дипломата, у Путина осталось очень мало времени и два варианта действий. Каких, Огрызко рассказал в интервью Radio NV.

— Следственная группа, ведущая дело сбития малайзийского боинга на Донбассе в 2014 году, заявила, что имеет убедительные доказательства, что именно Путин решил поставить ЗРК, которым был сбит лайнер. Они опубликовали некую аудиозапись — разговор Путина с главарем террористов. Конечно, прямого указания сбивать самолет не звучит. Путин интересуется ситуацией с обеспечением боевиков — от военного до социального. И обещает в случае необходимости личную встречу.

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Следователи говорят, что Путин, в любом случае, сейчас защищен от судебного преследования по нидерландскому законодательству, поскольку он пользуется иммунитетом главы государства. По вашему мнению, эти выводы как-то влияют на будущее Путина? Зачем было его привязывать нитью к этому делу, если эта ниточка не превратится в петлю?

— А почему не превратится? Безусловно, превратится и в этом нет сомнений. Даже и без этого Путин будет признан военным преступником. Он сам, не понимая даже этого, в силу своей интеллектуальной ограниченности, выступая 24 февраля 2022 года с этим обращением уже тогда подписал себе приговор, который будет ему стоить пожизненного заключения. Если он до этого приговора, конечно, доживет.

Уже факт военной агрессии — преступление. Поэтому он, вся та обслуга, которая сидела и дрожала, когда он к ним обращался на известном заседании Совбеза России, все депутаты, которые голосовали за эти вещи, — это все военные преступники. И они будут подпадать под юрисдикцию специального международного трибунала, который будет создан.

Поэтому даже без этого эпизода, о котором вы упомянули, все равно Путин сядет на скамью подсудимых. А это все дополнительные аргументы, которые, безусловно, будут учтены судом. Потому, я думаю, здесь все идет абсолютно нормально.

— Подавляющее большинство журналистов не верят в суд над Путиным. Мы все этого ждем, но сомневаюсь, что состоится этот трибунал.

— Думаю, что он не только состоится, но и будет очень показательным. И мне кажется, что где бы этот суд ни состоялся, отбывание наказания Украина должна взять на себя для того, чтобы украинцы могли приходить, возможно, даже в специально построенный некий карцер, где смогут выразить свое отношение к этому подонку.

Так что все будет. Поверьте. Он совершил столько страшных преступлений, что безнаказанным он не останется в любом случае.

— Этот эпизод со следствием в Нидерландах показывает, что европейцы уже не оставляют ему люфта для переговоров, для сохранения лица. Они все прекрасно давно знали, что Путин хорошо проинформирован о том, что происходит на Донбассе, что он причастен ко многим трагическим событиям. Но было не модно об этом говорить или как-то умалчивалось. А вот сейчас уже заявление они сделали громкое. И это, наверное, оказывает эффект на общественное сознание больше, чем на международные правовые последствия?

— Это должно в первую очередь влиять на него самого. И это для него должно быть сигналом, что ему остается два способа действовать дальше: или резко и быстро выполнять то, что он должен выполнить, а именно убираться из украинской земли и выполнять все те вещи, которые будут ему выдвинуты после этого. Или ждать условной Гааги. Иного варианта у него не остается.

Те угрозы, которые он постоянно производит, заявляя о ядерном оружии, уже не оказывают никакого влияния на сознание наших западных партнеров. И слава Богу. Раньше они этого боялись — сейчас они этого уже не боятся. И объяснили ему очень четко и ясно, что будет означать для него даже применение тактического ядерного оружия в войне с Украиной.

Поверьте, это предупреждение не европейцам — это предупреждение ему, что у него остается очень мало времени.

— Польский премьер говорит, что Россия сможет вернуться в круг цивилизованных государств только после депутизации. Сейчас процитирую Матеуша Моравецкого: «С террористами нельзя вести переговоры. Россия сейчас стала террористическим государством: ежедневные бомбардировки городов. Пока они это не прекратят, говорить с ними не о чем», — говорит премьер польский в комментарии итальянским СМИ. И сейчас мы видим, что многие страны хотят как можно больше изолировать Россию от цивилизованного мира и сделать этот занавес железобетонным. Готов ли мир так быстро простить все России после ухода Путина, как вы думаете?

— Премьер Моравецкий прав в том, что с террористами говорить нельзя, это несомненно. Единственное, что самой депутинизации будет безусловно мало. Это один из элементов того, что должен сделать цивилизованный мир с построссийской территорией.

А еще должна быть произведена по меньшей мере реальная демилитаризация этой территории. То есть это означает, что то, что останется от России или после России, не должно иметь никаких потенциалов для вооруженного нападения на своих соседей.

Это означает, что эта построссийская территория должна быть освобождена от ядерного оружия. Любая другая структура, которая останется или возникнет после этой войны на территории России, не должна никогда больше угрожать ядерным шантажом и оружием.

Это означает, что должна быть проведена дерашизация населения. На сегодняшний день это население является рашистским, то есть русско-фашистским. Если 86% этого населения аплодировало Путину, когда он захватывал Крым и начинал войну на Донбассе, то это означает, что это население отравлено шовинизмом, империализмом, этим российским фашизмом.

То есть, еще очень большая и сложная работа возникнет после того, как Россия проиграет в этой войне. И самой депутинизации, повторяю еще раз, будет очень мало. Это комплексная задача, над которой уже сейчас и нам, и нашим западным партнерам следует серьезно думать.

— В Государственной Думе РФ предупредили об опасности Майдана в России от сторонников войны. Это пишет издание The Moscow Times. «Угрозу Кремлю будут представлять не либералы, а патриоты, недовольные неудачами российской армии на войне с Украиной», — считает депутат Госдумы от Единой России Олег Матвейчев. И вот он говорит, что сейчас единственная опасность — это турбо-патриотический Майдан с легкой левизной и разговорами о коррупции. Повод для недовольства, он говорит, может быть любым. Это все звучит так, что очередной провал России в войне может привести к революции и массовым протестам, не правда ли? Но ведь с другой стороны, кто эти турбо-патриоты, которых боятся в Кремле? Действительно ли они их боятся?

— Я когда читаю такие сообщения, почему-то вспоминаю, что Россия, как была, так и остается страной с рабским населением. Это же не мой личный вывод — это то, о чем писали даже первые побывавшие в Московии западные дипломаты в XV–XVI веках. Это все остается до сих пор.

И потому какие-то ожидания о каких-то Майданах — это даже не по какой-то научной фантастике, а просто бред. Нет в русском психотипе понятия — борьба за собственное достоинство и свободу. Там такого просто отродясь не было и никогда не ночевало.

Поэтому единственное, что может произойти — мятеж или смена одного преступника на другого группой людей, находящихся возле первого. Это то, что может реально произойти. И мы видели это по всем историческим параллелям, которые имеет российская история.

Самым оптимальным для этой российской ситуации будет то, когда они попытаются обменять Путина на какого-то другого представителя этой же группы, но с гарантиями, что больше они себя вести столь грубо не будут. И именно таким образом попытаются оградить себя от наказаний. О каких-то народных бунтах, о каких-то выступлениях — это все политические фантазии, не имеющие никакой реальной основы.

Боятся выйти с белой пустой бумажкой на улицу… О каких турбо-патриотах мы говорим? Группа каких-то, извините, «оторванных», которые могут выйти и покричать полчаса, пока их не побьют дубинками и не разгонят. Вот и вся революция по-московски.