Дело MH17. Путин принял решение о передаче боевикам ЗРК Бук, которым сбили пассажирский самолет — расследователи 8 февраля, 15:09 Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Существуют веские основания полагать, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса Бук боевикам «ДНР» принял российский диктатор Владимир Путин. Об этом говорится в докладе Объединенной следственной группы (JIT), которая расследует крушение рейса MH17.



Они ссылаются на записи телефонных разговоров, в которых российские чиновники говорят, что решение о предоставлении военной поддержки остается за главой Кремля.

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«Решение о предоставлении поддержки отложили на неделю, потому что был только один человек, который мог принять это решение — не генерал или министр обороны — а тот человек, который был непосредственно подотчетен народу и сейчас на саммите во Франции», — цитируют расследователи чиновника, объясняющего процесс принятия решений в России.

Тогда, 5—6 июня 2014, Путин был во Франции на праздновании Дня высадки союзников во время Второй мировой войны.

«Есть конкретная информация о том, что просьбу сепаратистов передали президенту, и эту просьбу удовлетворили. Неизвестно, упоминается ли в запросе система Бук. Немного позже появляются более тяжелые системы ПВО, в том числе и Бук, из которого сбили MH17. Хотя мы говорим о веских доказательствах, высокая планка полных и убедительных доказательств не достигнута. Кроме того, президент пользуется иммунитетом в должности главы государства», — говорится в отчете.

Инфографика: NV

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского к пожизненному заключению. Они были признаны виновными в убийстве 298 раз — за каждого пассажира и члена экипажа MH17. Еще одного фигуранта дела Олега Пулатова суд оправдал. Признанные виновными должны выплатить 16 млн евро компенсаций родственникам погибших.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории России.