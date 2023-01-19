Европарламент официально поддержал создание трибунала для России 19 января, 14:00 Флаги ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский парламент в четверг, 19 января, принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Документ поддержали 472 евродепутата. В то же время 33 парламентария воздержались, а 19 выступили против.

«Европейский парламент подчеркивает необходимость и безотлагательность лидерства европейских институций и стран-членов в создании специального дополнительного трибунала для осуждения преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством Российской Федерации и ее союзников; считает, что такой трибунал должен быть основан на основе международного соглашения между странами-единомышленниками при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в резолюции, которую цитирует Укринформ.

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Евродепутаты подчеркнули, что такой трибунал должен иметь юрисдикцию расследовать не только преступления Владимира Путина и политического и военного руководства России, но Александра Лукашенко и его окружения в Беларуси.

В резолюции высказывается убеждение, что создание спецтрибунала «пошлет очень четкий сигнал как российскому обществу, так и международному сообществу, что президент Путин и российское руководство в целом могут быть осуждены за преступление агрессии в Украине».

Депутаты Европарламента отмечают, что для Российской Федерации под руководством Путина больше невозможно вернуться к обычному ведению дел с Западом.

Евродепутаты также ожидают, что такой путь действий позволит устранить пробелы в действующем международном законодательстве.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал в Twitter решение Европарламента.

«Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить», — написал Зеленский.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение евродепутатов важным шагом к судебному преследованию российского руководства и предотвращению таких преступлений в будущем.

12 января заместитель главы МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина в 2023 году представит в ООН резолюцию по спецтрибуналу для России.



Летом 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что специальный трибунал — единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.

