Зачем создавать Специальный трибунал за преступление агрессии 13 декабря, 18:16

Сегодня в мире нет суда, где можно осудить Путина и его приспешников за планирование и вторжение на территорию нашей страны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября предложила создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.

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В октябре украинский парламент обнародовал Обращение о создании специального международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины, а в день памяти жертв преступления геноцида 9 декабря МИД Украины призвал международное сообщество поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Почему Путина нельзя судить за агрессию?

2 марта Международный уголовный суд в Гааге начал расследование военных преступлений, преступлений против человечности и актов геноцида в Украине, но начало расследования в Гааге не касалось первоначального преступления России — преступления агрессии.

Просто представьте, что сегодня в мире нет суда, где можно осудить Путина и его приспешников за планирование и вторжение на территорию нашей страны.

Объясняется это тем, что Россия не ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда в Гааге ( далее — МКС в Гааге) и поэтому суд не может провести расследование и осудить политическое и военное руководство России за агрессию против Украины.

Вот так просто. Не подписал и не ратифицировал Римский Устав, имеешь место в Совбезе ООН — не несешь ответственности за агрессию. Конечно, отчасти это разумное обоснование (добровольность участия государства в МКС в Гааге), но оно вряд ли сегодня удовлетворяет нас в Украине.

Вариантом для решения этой проблемы является создание Специального трибунала, целью чего будет осуждение высшего политического и военного руководства России именно за преступление агрессии — незаконное вторжение на территорию суверенного государства.

За какое преступление будет судить Специальный трибунал и почему?

Специальный трибунал может иметь юрисдикцию над одной категорией преступлений — преступлением агрессии и фокусироваться на тех, кто занимает руководящие должности, потому что преступление агрессии является преступлением, которое совершает руководство.

Специальный трибунал за преступление агрессии способен нивелировать иммунитет Путина и других

Это преступление могут совершать только лица, имеющие возможность эффективно контролировать или управлять политическими или военными действиями государства.

Иммунитет Путина как президента

У президента Путина, министра обороны Шойгу есть иммунитеты, которые будут препятствием для осуждения их за ведение агрессивной войны, например, в украинском суде.

Специальный трибунал за преступление агрессии способен решить этот вопрос и нивелировать иммунитет Путина и других.

Международный суд ООН приходил к выводу, что личные иммунитеты не препятствуют преследованию в международных судах и трибуналах. В своем решении в 2002 году по делу Абдуллае Еродии Ндумбассе Международный суд ООН разрознил привлечение к уголовной ответственности за преступления в соответствии с международным обычным правом в иностранных национальных судах и в международных судах и трибуналах.

Установлено, что действующий глава государства, глава правительства или министр иностранных дел пользуются личным иммунитетом от юрисдикции перед иностранными внутренними судами. Однако такие иммунитеты не применяются к международным уголовным судам и трибуналам по делам за преступления в соответствии с международным обычным правом, которым является преступление агрессии.

Международный уголовный трибунал в отношении бывшей Югославии подтвердил обвинения против бывшего президента Слободана Милошевича и передал ордер на его арест всем государствам-членам ООН в то время, когда Милошевич был действующим главой государства.

В 21 веке уже был прецедент и осуждение бывшего главы государства. Президент Либерии Чарльз Тейлор был осужден на 50 лет заключения за пособничество и подстрекательство к военным преступлениям и соучастие в преступлениях против человечности. Приговор вынесен Специальным судом по Сьерра-Леоне (созданный Правительством Сьерра-Леоне и ООН) в 2012 году.

Приговор Тейлору был первым приговором бывшему главе государства, осужденному международным трибуналом после Нюрнбергского процесса в Германии после Второй мировой войны.

Уже существует прецедент выдачи ордера на арест действующего главы государства. МКС в Гааге выдавал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира. Ордер издавался дважды, в 2009 и 2010 годах.

Омар аль-Башир обвиняется в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Как может быть создан Специальный трибунал?

Трибунал должен быть международным, потому что иммунитеты будут препятствовать внутреннему судебному преследованию небольшого количества российских чиновников вместе с президентом Путиным, но они не будут действовать в международном суде.

Что нужно для того, чтобы Специальный трибунал отвечал требованию «международного»?

Создать будущий Специальный трибунал можно будет путем заключения договора между Украиной и ООН.

Создание Специального трибунала двусторонним договором между Правительством Украины и ООН по рекомендации Генеральной Ассамблеи (предложение Ельского клуба из Нью-Йорка, США с участием представителей Правительства Украины) будет означать, что создание трибунала отражает волю ООН, соответственно волю международного сообщества в целом.

Таким образом, предложенный Специальный трибунал будет соответствовать описанию международного трибунала.

Государства со всего мира должны принять участие и подтвердить основополагающую норму Устава ООН о запрещении применения силы и ведении агрессивной войны, нарушенную Россией. Это будет мощным сообщением всем, что агрессия является преступлением и идти за Россией не должен никто.

Все могло быть иначе

Россия могла получить быстрый ответ на свою агрессию в случае применения силы, которая могла быть санкционирована Совбезом ООН, однако это невозможно ввиду пребывания в Совбезе самой России как правопреемницы СССР.

Тупик с пребыванием России в Совбезе ООН кажется еще более несправедливым, если взглянуть на это с исторической точки зрения.

Оба моих дедушки по отцовской и материнской линиям воевали во Вторую мировую в рядах Красной армии и именно благодаря им, а также миллионам других семей украинцев, СССР по результатам Второй мировой получил место в Совбезе с мощными рычагами влияния на мировые процессы на уже почти столетие вперед.

Этим местом сейчас в полном объеме пользуется Россия, уничтожая государство, в котором проживают десятки миллионов тех, благодаря которым стул в Совбезе подпирает тело этого государства. Через 77 лет после окончания Второй мировой мы вынуждены каждую неделю прятаться по подземным бункерам в надежде выжить после очередного обстрела.

Такой статус-кво несправедлив и должен быть изменен.

За агрессию против Украины и нарушение основополагающего принципа Устава ООН должны отвечать непосредственные виновники войны.

Один из первых и важных шагов на этом пути — создание Специального трибунала за преступление агрессии.

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