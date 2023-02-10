Время обнародования информации о вероятной причастности лично Путина к катастрофе MH17 неслучайно — Климкин 10 февраля, 19:13 Фрагмент самолета, совершавшего рейс MH17, после катастрофы (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV заявил, что время обнародования информации о вероятной личной причастности российского диктатора Владимира Путина к катастрофе рейса MH17 не случайно.

«Время обнародования этого доклада, в частности разговора Путина, точно не случайно. Оно выбрано почти гениально с точки зрения создания еще одного фронта давления на путинский режим. Сейчас действует военное [давление] и мы это видим по вооружению и не только. Действует и экономическое [давление] очень неплохо, поскольку в ближайшие дни заработали эмбарго по нефтепродуктам и ограничение именно по нефтепродуктам вместе с нефтью», — сказал Климкин Radio NV.

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Он назвал это «еще одним моментом давления на Путина» — «сказать: „Путин ты преступник. Мы это знаем и мы начинаем обнародовать доказательства твоего участия в том, как был сбит малазийский самолет“» и «очень хорошим поводом такого гибридного психологического, ментального давления».

По словам бывшего главы МИД Украины, в российских элитах сейчас «господствует истерика» и их беспокоит, не потеряют ли они все и не окажутся ли они в Гааге.

«Чем больше такие мысли у них доминируют, тем меньше они будут думать о другом. Для этого с точки зрения психологического давления считаю, что это очень правильная история. А с юридической точки зрения, с точки зрения расследования, очень классно, что это сделано. Это указывает, что нидерландский трибунал непременно доведет это до конца. И, как говорится, справедливость сложна, за нее сложно бороться, но нужно и она обязательно наступит», — убежден Климкин.

8 февраля был обнародован доклад Объединенной следственной группы (JIT), которая расследует катастрофу рейса MH17, согласно которому существуют веские основания полагать, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса Бук боевикам «ДНР» принял российский диктатор Владимир Путин.

Они ссылаются на записи телефонных разговоров, в которых российские чиновники говорят, что решение о предоставлении военной поддержки остается за главой Кремля.

Инфографика: NV

«Решение о предоставлении поддержки отложили на неделю, потому что был только один человек, который мог принять это решение — не генерал или министр обороны — а тот человек, который был непосредственно подотчетен народу и сейчас на саммите во Франции», — цитируют расследователи чиновника, объясняющего процесс принятия решений в России.

Тогда 5—6 июня 2014 года Путин был во Франции на праздновании Дня высадки союзников во время Второй мировой войны.

