Кулеба в Гааге предложит создать специальный трибунал для России

13 июля, 17:11
Дмитрий Кулеба (Фото:Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время конференции в Гааге предложит создать специальный трибунал для привлечения высшего руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Во время брифинга в среду, 13 июля, глава МИД рассказал, что 14−15 июля будет дистанционно участвовать в мероприятии в Гааге, посвященном ответственности России за преступления на территории Украины. Одной из главных тем будет создание специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

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"…Я обращусь к участникам, призову перейти от дискуссий к конкретным шагам и предложу обработать подписание соответствующего международного договора. Необходимость такого шага уже поддержали ПАСЕ, Европарламент, ПА НАТО и ПА ОБСЕ. Теперь дело за правительствами", — заявил министр.

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По словам Кулебы, специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины. Министр напомнил, что российские военные преступления, преступления против человечества и преступление геноцида подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

«В то же время у МУС нет компетенции расследовать и преследовать физических лиц за совершение преступления агрессии против конкретно Украины из-за определенных правовых ограничений… На сегодняшний день объективно не существует международного суда или трибунала, который мог бы выполнить эту функцию. Создание специального трибунала закроет пробел», — подчеркнул глава МИД Украины.

По словам Кулебы, такой трибунал будет дополнять работу МУС, а не создавать альтернативный процесс.

В конце мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова говорила, что в Украине работает самая большая в истории Международного уголовного суда команда экспертов и следователей. 2 апреля прокурор МУС Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия МИД Украины Гаага Международный трибунал Международный уголовный суд Агрессия РФ Гаагский трибунал Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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