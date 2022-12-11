«Украине нельзя идти на переговоры». Путин определил виновных в поражении России — интервью с главой правительства Ичкерии Ахмедом Закаевым 11 декабря, 17:35 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Vladimir Pirogov)

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия заграницей Ахмед Закаев в интервью Радио НВ сравнил чеченские и украинскую войны с Россией, а также рассказал, почему переговоры с агрессором на этом этапе противостояния станут самой большой ошибкой в борьбе за независимость.

— Была информация о том, что оппозиционный антикадыровский блогер Тумсо Абдурахманов куда-то пропал, были угрозы его жизни со стороны «кадыровцев». Потом появилась информация о том, что с ним все в порядке и, возможно, он где-то под охраной в Швеции. Что вам об этом известно? Почему мы об этом говорим? Потому что любой критик марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова — для нас очень важен, Кадыров — это один из больших врагов Украины, один из идеологов этого широкомасштабного вторжения в Украину.

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— Я бы так громко не называл последнего самым главным идеологом или агрессором. Он является всего лишь ширмой в античеченской пропаганде России и [диктатора Владимира] Путина.

А на самом деле агрессию проводит Российская империя.

Касательно вопроса. Да, в любом случае всегда присутствует угроза для тех, кто сегодня критикует существующий режим как в России, так и в Чечне.

Относительно Абдурахманова у меня изначально была такая информация, что полиция Швеции предотвратила возможное покушение на него, взяла его под свою защиту. Такие оперативные мероприятия полиция проводит частенько. Это практикуется везде, где есть реальная угроза кому-то, человеческой жизни. И поэтому ничего нового в этом не было.

Касательно агрессии и российских агрессоров. Безусловно, все, что сегодня совершается в Украине, — это агрессия, это преступление против человечности. И виновные в этих преступлениях, даже если косвенно (как в случае, может быть, с пропагандистами, которые сегодня оправдывают убийства), должны быть привлечены к ответственности. Не говоря уже о тех, кто с оружием в руках оказался на территории Украины и сделал хотя бы один выстрел в сторону украинской армии или же украинцев. Тут однозначное у меня отношение. У преступников нет ни национальности, ни религиозной принадлежности — преступники, они и есть преступники, и должны быть привлечены к ответственности.

— Я зашел на телеграм-канал Кадырова. Там много смешного. Среди прочего там было сообщение о том, что представители правительства Чеченской республики посетили временно оккупированную Херсонскую область — ту часть, которую еще пока что контролирует Россия. Они встретились с гауляйтером Владимиром Сальдо. Какую роль «кадыровцы» играют на оккупированных территориях?

— Наши подразделения тоже находятся на передовой вместе с украинцами. Допустим, в Херсонской области. И никогда чеченцы не сталкиваются с так называемыми «кадыровцами». Знаете, почему? Потому что «кадыровцев» нет на передовой. Они находятся в третьей или четвертой шеренге. Они как заградотряды. Или же вот как тик-ток воины, которые снимают ролики, пытаются вдохновлять российских мобилизованных и других чеченцев, которые они насильно или через шантаж пытаются отправить в Украину.

Поэтому их роль в данном случае заключается в том, что они находятся в тылу, может, это серая зона.

[Некоторых] выдвигают на первый план, куда-то на передовую. Как были разбиты два подразделения, которые были направлены из Чечни. Но в этих подразделениях, которые разгромили, чеченцев было мало. Потому что сегодня новая практика введена.

Со всей России привозят мобилизованных, их обучают, проводят двухнедельную военную подготовку. И потом им лепят [на грудь надпись] Ахмад сила, и отправляют сюда как людей, которых направил Кадыров из Чечни, как чеченцев.

Дело в том, что чеченцы — это как такой бренд, как они считают, который работает на устрашение украинцев. Но сейчас это уже не работает. Если первый такой эффект был, когда они первые дни пошли… Даже тогда на них была возложена функция полицаев. Они должны были прибыть в Киев. Перед тем, как провести «парад победы», Путин решил, что, используя чеченцев, он наведет порядок в уже оккупированном Киеве, где будут задержаны все, кто не лоялен тому, что Путин завоевал эту страну. Изначально у них вот такая задача и функция были.

А сегодня их используют в качестве заградотрядов. Их и еще «пригожинцев». Настоящих «пригожинцев»: не тех, кого они взяли с мест заключения, а наемников, контрактников. Эти силы и Путин, и Пригожин оберегают для чего-то другого. Я знаю, для чего другого они их оберегают.

— А для чего?

— Путин их оберегает, как себе лояльные силы. И пригожинцев, и «кадыровцев». Оберегают на случай (как неизбежно должно быть, я уверен, что это и произойдёт) возникновения проблемы с российской армией, с Министерством обороны, которое они назначат виновными в российском военном поражении в Украине.

Должны быть назначены виновные. И, естественно, этими виновными сегодня уже определены Министерство обороны и так называемая силовая структура ФСБ. Хотя всегда считалось, что ФСБ — это самые преданные Путину. Но в данном случае произошел очень серьезный раскол.

Дело в том, что Путин считает, что ФСБ его подвело, обмануло. Потому что они ему предоставили картину, что все основные политические и военные деятели Украины уже подкуплены, что никакого сопротивления со стороны украинской армии не будет, никакого сопротивления не будет оказывать и политическое руководство. И в целом — что территория Украины будет оккупирована за очень короткое время.

Путин рассчитывал еще и на военную составляющую. Он выделял действительно огромные средства на вооружение, на подготовку военных и Министерство обороны. Но, как выяснилось, ни этого не оказалось, ни армии не оказалось, которая боеспособна противостоять украинской армии.

И сегодня все эти отговорки, что украинцы нас обманули, [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель сказала, что они взяли специально тайм-аут для подготовки украинской армии… Естественно, украинцы готовились, они понимали, что их страна пусть частично, но оккупирована. Они понимали, что за этим последует полномасштабная агрессия. Работала и разведка украинская, и СБУ, и военная разведка, которые давали правильную оценку событиям, которые, возможно, будут в Украине. И они готовились как могли.

В конечном итоге боеспособность украинской армии даже без поддержки Запада оказалась на несколько голов выше, чем у этой мнимой, мифической «второй армии мира» Путина. И естественно, Путину нужно найти виновных.

Виновными будут назначены и Министерство обороны, и ФСБ. И вот в этом случае, когда начнется открытое противостояние с существующим режимом этих силовых структур, тогда Путин и рассчитывает на Пригожина, Золотова и Кадырова, как военную составляющую, которую он может противопоставить для защиты существующего режима военным и структурам ФСБ.

— Я еще хотел спросить у вас совета. Была Первая Чеченская война, в которой победили те, кто боролись за свободную Ичкерию. Дальше был период между первой и второй войной. И мы помним, что были переговоры, были какие-то обещания и, возможно, гарантии со стороны России. Сейчас мы видим, что к этому Россия пытается склонить Украину. Соответственно, нам очень важно перенять ваш опыт. Чего мы не должны делать? Какие ошибки в тот момент допустили правители Ичкерии, победившие Россию, этого огромного монстра?

— Дело в том, что нельзя сравнивать чеченскую армию и сегодня украинскую армию, Украину. Украина — это 600 с лишним тысяч квадратных километров территории, сорокамиллионный народ и нация, почти миллионная армия, включая резервистов.

Чеченцы, которых было чуть больше миллиона, 17 тысяч квадратных километров. И вот на этой территории были сосредоточены более 300 тысяч солдат российской армии. То есть, они просто стояли на территории Чечни на расстоянии видимости.

В ситуации, когда мы заблокировали 70 тысяч из тех, которые находились в городе Грозном и нескольких городах, Россия была вынуждена, чтобы выйти из этого достойно, пойти на перемирие и на переговоры. И мы подписали это так называемое Хасавюртовское соглашение для того, чтобы российская армия была выведена. В последующем все войска были выведены.

Но это был наш случай. Тогда я не считаю, что это была ошибка с нашей стороны.

Но внимательно слушайте: это будет величайшей ошибкой со стороны украинцев, если они сейчас, сегодня, до полного вывода российских войск с оккупированных территорий начнут или заключат с ними перемирие, или начнут какие-то переговоры. Ни в коем случае этого нельзя делать.

Я это говорю на всех уровня всем, с кем я разговариваю, — и с депутатами, и с военными, и с политическими деятелями Украины: ни в коем случае нельзя идти ни на переговоры, ни на перемирие. Это будет означать поражение, это будет означать дать Путину собраться и с силовыми структурами, экономически, и каким-то образом развести ситуацию внутри [РФ, где она] сегодня накаляется с каждым днем из-за войны с Украиной. И поэтому для него это будет спасением.

Несмотря на тяжесть этой войны, не смотря на те потери, которые имеются, не смотря на всю эту трагедию, украинцам нельзя идти ни на перемирие, ни на переговоры до вывода российских войск со всех оккупированных территорий. Если это сделается, я считаю, что это будет величайшей ошибкой.

Но я уверен, что этого не произойдет. Потому что и военное, и политическое руководство Украины, и само население настроены очень серьезно и очень достойно противостоять российским агрессорам.