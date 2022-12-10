«Дали молчаливое согласие». США больше не настаивают, чтобы Украина не наносила удары по объектам на территории РФ — Times 10 декабря, 11:39 По информации собеседника The Times, США теперь меньше обеспокоены тем, что ВСУ атакуют цели на территории РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

США больше не настаивают на том, чтобы Украина не била по целям на территории России — Минобороны Штатов дало «молчаливое согласие» на дальние удары. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

Как пишет британская газета, свое решение американское ведомство пересмотрело после массированных ударов России по объектам украинской критической инфраструктуры и гражданскому населению, которые начались в октябре.

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Пересмотренная «оценка угрозы войны» включает новые суждения о том, могут ли поставки оружия Киеву привести к военной конфронтации между Россией и НАТО, отмечает The Times.

По информации собеседника издания, Вашингтон теперь меньше обеспокоен тем, что ВСУ атакуют цели на территории РФ и что эти удары могут привести к эскалации конфликта. Большую склонность передавать Киеву вооружение, с помощью которого это можно будет делать и далее, The Times называет «значительным событием» за все время полномасштабного вторжения.

«Мы не говорим Киеву: „Не наносите ударов по россиянам“. Мы не можем говорить им, что делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них. Однако когда они используют предоставленные вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции», — заявил собеседник газеты в Пентагоне.

По его словам, это единственное ограничение, предусматривающее, что Украина не должна пытаться убить конкретных граждан РФ — и Киев эти условия соблюдает.

В то же время Вашингтон не хочет открыто демонстрировать, что Украина публично получила «зеленый свет» на удары по территориям РФ. На этой неделе позицию США озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, заявив, что «мы не поощряли и не разрешали украинцам наносить удары внутри России».

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

Издание Politico сообщило, что удар по российским военным аэродромам Энгельс и Дягилево нанесла Украина, использовав модифицированные беспилотники советских времен. Об использовании украинских дронов писала и WP.

