Какая будет зима на фронте. Военный эксперт рассказал, где, когда и как начнет наступать украинская армия в ближайшее время 9 декабря, 14:32 Эксклюзив НВ Огненный вал. Сейчас на Донбассе идут самые ожесточенные бои (Фото:Ирина Рябкова/ 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» via Reuters)

Почему война в Луганской области начала отличаться от войны в Донецкой области, и как ВСУ сломает планы Путина на востоке, объясняет военный эксперт Александр Коваленко.

На востоке страны ведутся тяжелые бои. Севернее Донецка, возле Бахмута, российские наемники «Вагнера» и мобилизованные уже несколько месяцев штурмуют украинские позиции и в последнее время немного продвинулись вперед. В то же время в Луганской области положение обратное: ВСУ постепенно подбираются к Сватовому и Кременной.

Видео дня

Какая будет зима на фронте? Об этом НВ поговорил с Александром Коваленко, военным экспертом группы Информационное сопротивление.

– Что сейчас происходит на донецком и луганском направлениях?

— Луганщина и Донетчина кардинально отличаются друг от друга именно по характеру ведения происходящих там боевых действий. Если говорим о Луганщине, то там идет процесс формирования условий для дальнейшего контрнаступления ВСУ. В то время в Донецкой области происходит процесс блокировки российских наемников именно в таких локациях: Бахмут, Авдеевка. Эта блокировка необходима для того, чтобы российские оккупанты не могли использовать ресурс своих этих подразделений по каким-либо другим направлениям. То есть мы видим, что россияне более чем на полгода увязли именно в районе Бахмута: они не могут оккупировать этот населенный пункт, какие бы ресурсы они туда ни направляли. В то время ВСУ добились успехов по освобождению Харьковщины — более 8,5 тыс. кв. км. Правобережная Херсонщина и Николаевщина - освобождено более 6 тыс. кв. км. То есть, мы понимаем это соотношение территории и масштабов.

Итак, начнем с Луганской области.

— Положение возле Сватового и Кременной – это северо-запад Луганской области – тоже отличается?

— Сватовое и Кременная — два основных участка, где в ближайшее время могут происходить именно контрнаступательные действия ВСУ. Сейчас там происходит формирование условий, но даже сегодня есть разницы между локациями. Она заключается в том, что Кременная фактически находится в условиях оперативного окружения – в серой зоне. Это обусловлено тем, что российские оккупанты пытаются удерживать эту локацию, но они не могут под натиском ВСУ этого делать, поэтому оставляют некоторые позиции.