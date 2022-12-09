Побег в Венесуэлу. Как кремлевские элиты ищут страну, которая их не выдаст, и пытаются найти преемника Путина — политолог 9 декабря, 12:34 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин на церемонии «Золотая звезда» для войск оккупантов, 8 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Аббас Галлямов, политолог, в интервью Радио НВ рассказал о том, как верхушка российского режима ищет государство, которое не выдаст их международному трибуналу и раздумывает над поиском преемника Путина.

— Видел, что ваши источники вам сообщают о том, что окружение Путина все-таки переживает по поводу того, чем закончится война, каким будет их будущее. И вот среди прочего мы видим, что они готовят себе запасной аэродром. И когда говорят о запасных аэродромах, речь идет даже о Венесуэле, Эквадоре и Парагвае. Могли бы вы более подробно об этом рассказать?

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— Парагвай и Эквадор — это чуть-чуть другая история. Мой источник мне говорил о Китае и Венесуэле. Просто практически одновременно я написал свою историю и в тот же самый день Telegram-канал Можем объяснить написал свою историю. У меня речь шла, о принципиально разных уровнях идет, у меня речь шла об окружении Путина, о так называемом путинском политбюро, о тех 10−15 людях вокруг него, которые участвуют в выработке ключевых решений и управляют страной.

А в канале Можем объяснить, вот этот Эквадор и Парагвай, они вели речь о сотрудниках администрации президента, о госкорпорациях, ведомств, министерств, ниже уровнем. Не общий проект спасения для всех, нет. Каждый сам за себя. То есть, политбюро отдельно делает проект для себя, а эти сами для себя ищут варианты. Поэтому про политбюро я сразу очень хочу прямо акцентировать внимание, я просто не хочу, чтобы мои слова были восприняты, как доказательство того, что они уже на чемоданах сидят, уже послезавтра отчаливают.

Нет, это пока еще запасной вариант. Он серьезный, он в работе находится. Но Сечин, который глава Роснефти формально, но неформально один из самых близких Путину людей, он занимается вот этим венесуэльским вариантом очень серьезно, он туда отрядил, как мне рассказал источник в Роснефти, одну из своих правых рук, человека, который несколько лет работал вице-президентом компании, руководителем аппарата компании.

Руководитель аппарата — это всегда очень доверенное лицо, это человек, через которого проходит весь документооборот ведомства, который в курсе вообще всех секретов, который держит руку на пульсе. То есть, он по сути второй человек в компании. И он где-то в июне уволился из компании по-тихому.

Он гражданин США, Курилин, он улетел в Америку, там занимается этим проектом. До этого ставка была на Китай. На самом деле, работа над проектом началась еще весной, как стало понятно, что план блиц-крига не удался, украинская армия оказалась гораздо сильнее, чем ожидалась, российская оказалась гораздо слабее, чем ожидалось.