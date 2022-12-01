Восстановление справедливости. Глава МИД Эстонии, пославший Пригожину наручники, рассказал НВ о том, что нужно сделать с Россией 1 декабря, 11:33 Эксклюзив НВ Задача Европы — сформировать непомерную цену для России любого преступного действия в отношении Украины и ее граждан. В этом помогают и санкции, и предоставление всего необходимого Украине вооружения, утверждает министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу. (Фото:01 — IMAGO/Florian Gaertner via Reuters)

Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии, объясняет суть признания России государством — спонсором терроризма и заявляет: «Жители ЕС не могут спать спокойно по ночам, пока Украина не выиграет эту войну».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, разговаривая с НВ в Киеве, демонстрирует североевропейскую холодность и дипломатическую сдержанность. Что не мешает ему на следующий же после интервью день показать иные свои качества: Рейнсалу эмоционально отреагировал на выходку российского олигарха и главы группы Вагнер Евгения Пригожина, отправившего в Европарламент окровавленную кувалду после признания России страной-спонсором терроризма. В ответ эстонец опубликовал в Twitter видео, где демонстрирует наручники и говорит, что отправляет их в Гаагу, и там они будут ждать Пригожина на суде за военные преступления в Украине.

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Разговор Рейнсалу с НВ происходит накануне его поездки на саммит НАТО в Бухарест (29−30 ноября), где он и его коллеги из стран-членов НАТО пообещали продолжать и наращивать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украины и сохранять ее столько времени, сколько потребуется.

О сути такой поддержки, новых санкциях против России и пути Украины в ЕС Рейнсалу побеседовал с НВ.

— Европарламент признал Россию государством — спонсором терроризма, есть ли у этого решения очевидные практические последствия и что оно в целом меняет в отношении европейских стран к России?

— Я думаю, это более политическое решение. Победа Украины в этой войне станет предпосылкой к восстановлению правды и справедливости, и правда — это называние вещей своими именами. Эстония одной из первых признала войну России в Украине геноцидом украинского народа, и мы призвали все страны присоединиться к этому решению, некоторые страны уже это сделали. Присуждение статуса страны-спонсора терроризма также необходимо для создания трибунала над преступлениями России в Украине. Кроме того, нам важно продолжать планомерную изоляцию России, потому это одно из основных условий, что делает невозможным возращение стран Европы к каким-либо политическим отношениям с Россией.

Также Европейский парламент обратился к странам Европы и Европейской комиссии с просьбой проанализировать и создать механизмы, подобные тем, которые существуют в CША и которые позволяют автоматически применять к стране-спонсору терроризма список определенных наказаний за действия. К сожалению, в Европе нет подобных законодательных механизмов, они должны быть созданы. И сделанный Европарламентом шаг позволяет определить и озвучить эту потребность. Эстония — активный сторонник того, чтобы эта инициатива была реализована и практические механизмы изоляции России возникли как можно скорее.

— Вы также говорите о необходимости наращивать санкции против России. Можно ли говорить о том, что нынешних санкций недостаточно? Есть ли мощные и эффективные санкции, которые могли бы быть введены против России уже сейчас?

— Да, я все время говорю коллегам, что нужно менять отношение к санкциям и уровень санкций во время войны должен быть таким, чтобы помочь Украине эту войну выиграть. Однако санкции — продукт общего решения всех стран-членов ЕС, и это та данность, из которой нам придется исходить, поскольку все 27 стран должны за подобные санкции проголосовать. Эстония уже создала свой лист предложений по санкциям для Девятого санкционного пакета. Мы ознакомляем с ними своих партнеров по ЕС и, я надеюсь, наши предложения в этот пакет попадут. Во-вторых, очень важно какой именно сектор покрывают те или иные санкции, я думаю, наиболее болезненные для России санкции в сфере энергетики. Даже сейчас идут острые дискуссии по поводу рекомендуемого потолка цены на российскую нефть, и мы настаиваем на том, чтобы этот потолок был максимально низким, чтобы влияние санкций было болезненно ощутимым для России и наносило серьезный ущерб российскому бюджету.

— Каковы ваши собственные ожидания о конечной цене российской нефти за баррель, которую утвердит ЕС?

— Сейчас Большая семерка дала свое предложение по цене. Эстония, Польша и еще несколько стран считают, что это все еще высокая цена, но дискуссия продолжается.

— Кажется, вы предлагали чуть больше $30 за баррель российской нефти? [30 ноября цена Urals за баррель составляла $64,4, Brent — $ 86,83, а WTI — $80,15]

— Мы считаем, что цену нужно снизить настолько, насколько это возможно, поскольку эта война идет уже более девяти месяцев, и мы видим все те зверства, которые продолжает осуществлять российская армия — систематическое уничтожение украинской инфраструктуры, военные преступления. Потому мы должны быть гораздо более решительными в том, чтобы наносить ощутимый вред российской экономике, предоставляя Украине щит, в качестве систем ППО, а также меч в виде ракет с достаточной дальностью поражения.

— Украина сейчас переживает тяжелый период, связанный с дефицитом электроэнергии и блекаутами. Что сегодня страны Запада могут противопоставить такой террористической активности России?