Деоккупация Крыма может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия — Washington Post 11 декабря, 14:50 Деоккупация Крыма может привести к использованию Путиным ядерной бомбы (Фото:Reuters)

Стремление Украины деоккупировать Крым и захватнические претензии России на украинский полуостров сильно уменьшают шансы на мирное соглашение между Киевом и Москвой, пишет Washington Post. Из-за Крыма война может длиться десятилетиями, а деоккупация полуострова может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия.

Журналисты WP в статье под названием Ожесточенные претензии на Крым уменьшают шансы на мирный договор между Россией и Украиной рассуждают о влиянии деоккупации полуострова на ход войны.

Видео дня

Именно с Крыма в феврале 2014 года началось вторжение России и оккупация территорий Украины, напоминает WP. И сейчас президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что только возвращение Крыма станет завершением войны.

«Его возвращение будет означать восстановление настоящего мира. Потенциал российской агрессии будет полностью уничтожен, когда украинский флаг вернется на свое законное место — в города и села Крыма», — заявлял Зеленский в октябре.

В то же время для российского диктатора Владимира Путина аннексия Крыма стала опорой его власти, которая рискует развалиться, если он потеряет полуостров, говорится в статье. Путин говорил, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут красную линию, чего он не потерпит.

Надежда Украины на возвращение Крыма долгое время казалась надуманной фантазией, но недавние победы Киева на поле боя и ошибки Москвы неожиданно сделали ее правдоподобной и, возможно, даже опасной, пишет WP.

Запад хоть и поддерживает Украину, но опасается, что любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть Путина к решительным действиям, потенциально даже к использованию ядерного оружия.

Некоторые западные чиновники надеются, что соглашение об отказе Украины от Крыма в пользу России может стать основой для дипломатического прекращения войны. Украинцы же отвергают эту идею как опасно наивную, тогда как россияне говорят, что не довольствуются тем, что и так уж «их».

«Непреклонные претензии на Крым иллюстрируют неразрешимость конфликта, и сложно представить, что борьба за полуостров будет решена без дальнейшего кровопролития», — говорится в статье.

Издание напоминает о «шокирующей атаке» на Крымский мост в начале октября — символ имперских амбиций Путина в Украине. Кремль заявляет, что это якобы спровоцировало непрерывную кампанию ударов Москвы по критической инфраструктуре Украины, которые угрожают погрузить страну в гуманитарный кризис.

После освобождения Херсона — который, как обещала Москва, останется с Россией навсегда — российские официальные лица обострили риторику. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил «судным днем» в случае атаки на оккупированный Крым, а один депутат российского парламента предупредил о «последнем сокрушительном ударе».

Между тем, Украина разрабатывает детальные планы реинтеграции Крыма, включающие выдворение оттуда тысяч российских граждан, незаконно переехавших из РФ после 2014 года, что также поощрялось Кремлем.

«Абсолютно все граждане России в Крыму, за редким исключением, прибыли на территорию Крыма нелегально. Потому у нас один подход: все эти российские граждане должны уехать», — заявляла постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева.

В 2021 году украинское правительство также учредило ежегодный саммит под названием Крымская платформа, чтобы удержать тему деоккупации Крыма в центре внимания международного сообщества. Некоторые аналитики даже считают, что громко заявленная Зеленским политика реинтеграции Крыма стала одним из «спусковых механизмов» для вторжения Путина.

«Создание Крымской платформы и разрешение Запада разыграть эту карту положило начало очень опасной игре. В конце концов, это привело к этой войне», — считает Николай Петров, старший научный сотрудник Chatham House.

Россия также намерена сохранить контроль над Крымом, вызывая обеспокоенность среди западных официальных лиц относительно крайних мер, которые может принять Путин, чтобы удержать оккупированный полуостров.

«Если утереть нос Путину, он может сделать что-то очень глупое. Он может использовать тактическое ядерное оружие», — предположил в недавнем интервью экс-начальник штаба британской армии лорд Дэвид Ричардс.

Более того, Москва имеет максималистское видение, требуя сдачи четырех других украинских областей — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской — которые Путин также аннексировал и незаконно провозгласил «российскими».

«Отказ любой стороны отступить грозит превратить войну в конфликт, который продлится десятилетиями, подобно территориальному противостоянию касательно Западного Берега и Газы, Нагорного Карабаха или Курдистана», — заключают журналисты WP.