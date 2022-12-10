«Блестящий план, который не сыграл». Как Путин после неудачного блефа пошел на вторжение — интервью с соавтором ошеломительного анализа RUSI 10 декабря, 18:05 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) обнародовал доклад Предыдущие уроки конвенционных боевых действий, вынесенные из вторжения России в Украину: февраль — июль 2022 года.

В нем говорится, как Кремль рассчитывал, что уже через десять дней вторжения за армией РФ останется лишь второстепенная роль поддержки нового «порядка» в Украине, а к августу 2022-го вопрос аннексии украинских территорий будет закрыт.

Между тем, по мнению экспертов, месяцы боев обнажили главные уязвимости армии РФ и извлекли западным военным специалистам важные уроки о современной полномасштабной войне.

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Детальнее о выводах исследования в интервью Радио НВ рассказал его соавтор — член-корреспондент Королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк.

— Я видел ваши комментарии по этому докладу. Вы говорите о том, что россияне пошли на это вторжение вопреки своим планам, которые они рисовали в начале. И даже не было формулировки, что они начали это вторжение от безысходности. Могли бы вы объяснить, что вы имеете в виду?

— Это оценка не только моя. Это оценка представителей украинского разведсообщества, которое имело консенсус вокруг этого вопроса на протяжении прошлого года и накануне вторжения.

В чем заключалась эта оценка? В том, что россияне, безусловно, готовятся к военному вторжению, но осознавая несостоятельность исключительно благодаря военному компоненту выиграть это вторжение, россиянам потребуется внутренняя дестабилизация Украины, которая существенно ослабит возможность Вооруженных сил выполнять свои задачи, а также дестабилизирует систему государственного управления.

Одна из версий (имела много индикаторов, которые [доказывали], что эта версия имеет право на существование) указывала на то, что весь сценарий, начиная с накопления российских войск на границах Украины за год до вторжения (он был направлен на создание предпосылок для дестабилизации), российский план [был направлен на] принуждение Запада через принуждение Украины о принятии тех требований, которые Путин тогда ставил перед Украиной.

Хочу напомнить, что это де-факто признание Крыма и Донбасса российским, публичный отказ украинского правительства и президента [Владимира] Зеленского от вступления в НАТО, а также определенная демилитаризация Украины. В чем она могла заключаться? Это отдельный вопрос. Это те требования, которые и публично озвучивались, и активно озвучивались по линии [заместитель главы МИД Сергей] Рябков-Соединенные Штаты, который тогда отвечал за это, и на других площадках, в частности через бэкченал, который [директор Службы внешней разведки РФ Сергей] Нарышкин использовал в ЦРУ. Они эту тему продвигали как компромисс.

На самом деле это и было условием дестабилизации. Они ясно понимали, что такие уступки будут абсолютно неприемлемыми для украинского общества. Такие уступки выступят триггером для протестов, причем — абсолютно естественных. Расчет был на рефлексивный контроль и на неприемлемость как таковую.

На фоне этих протестов, которые должны были происходить, россияне планировали силами своей агентуры и дополнительных представителей спецслужб и спецназа Российской Федерации радикализировать эти протесты. Вывести их на уровень вооруженного противостояния. И в рамках этих протестов также на флаге протестующих провести мероприятия даже по физической ликвидации высшего государственного руководства Украины.

Именно такие шаги должны были, по мнению россиян, лишить Украину легитимного руководства, что существенно ограничило бы управляемость (и военную, и политическую), сделало бы невозможным абсолютно внешнюю военно-техническую помощь Украине, дезориентировало бы население. И конечно, в этом всем россияне обвиняли бы украинцев.

Более того, в этой ситуации эти протесты, эта декапитация (уничтожение высшего государственного руководства) россиянами преподносилось бы как нацистский путч. То есть вторжение в этой ситуации они проводили бы в качестве гуманитарной операции с целью оказания помощи братскому украинскому народу, в котором нацисты, в том числе ветераны российско-украинской войны. Они собственно «осуществили» бы мятеж, возможно, даже физически уничтожили высшее государственное руководство. Вот это должно было стать предпосылкой.

К счастью, [расчет не оправдался]. Думаю, в частности, благодаря тому, что высшее государственное руководство Украины получало эту аналитику, эти прогнозы. Еще раз хочу сказать, что это был абсолютный компромисс в оценках между всеми ветвями, между всеми представителями разведывательного сообщества. И, возможно, из других тоже соображений. Мы не можем также не учитывать, что, возможно, для самого Зеленского эти уступки были неприемлемыми. Но этот сценарий не был приемлем, и его отклонили.

Было ощущение победы тогда, что россияне не смогли реализовать этот план по дестабилизации Украины. Но если бы этот вопрос стоял только России в целом, я думаю, что россияне на вторжение не пошли. Но стоял также вопрос возможности [диктатора Владимира] Путина сохранять должность лидера Российской Федерации после этого.